Hasil Pemanasan MotoGP Inggris 2023: Marco Bezzecchi Tercepat, Marc Marquez Masuk 10 Besar

Marco Bezzecchi jadi yang tercepat di sesi pemanasan MotoGP Inggris 2023 (Foto: REUTERS)

HASIL pemanasan MotoGP Inggris 2023 akan dibahas di sini. Marco Bezzecchi menjadi pencatat waktu tercepat di Sirkuit Silverstone pada Minggu (6/8/2023) sore ini WIB.

Pembalap Mooney VR46 Racing tersebut mengukir waktu 2 menit 10,207 detik. Sementara itu, Marc Marquez berada di tempat ke-10.

Jalannya Balapan

Para pembalap melakukan sesi pemanasan di Sirkuit Silverstone, Tocester, Inggris sebelum balapan utama digelar pada Minggu (6/8/2023) malam nnanti WIB. Terpantau masing-masing rider langsung memacu kuda besinya untuk bisa mencari waktu tercepatnya.

Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha masih berusaha untuk mencatatkan waktu yang lebih baik. Dia cukup cepat melakukan pergerakannya dengan settingan ban basah yang digunakannya.

Akan tetapi, hal itu tidak membuatnya menjadi yang tercepat. Pembalap Mooney VR46, Marco Bezzecchi, lagi-lagi menunjukkan kebolehannya.

Pasalnya, pembalap berpaspor Italia itu melesat cepat dengan motornya. Bezzecchi mencatatkan mencatatkan waktu tercepatnya 2 menit 10,207 detik. Tidak ada pembalap yang berhasil melampaui catatn waktunya itu hingga sesi Warm Up selesai.

Bezzecchi, yang meraih pole position, pun menjadi yang tercepat dalam sesi pemanasan ini. Duo Gresini, Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio, mengikutinya selagi posisi keempat dihuni oleh Miguel Oliveira dari RNF Aprilia.