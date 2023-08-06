Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Percaya Diri Tatap Balapan MotoGP Inggris 2023 meski Finis Keenam di Sprint Race, Ini Sebabnya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |17:00 WIB
Jorge Martin Percaya Diri Tatap Balapan MotoGP Inggris 2023 meski Finis Keenam di Sprint Race, Ini Sebabnya
Jorge Martin percaya diri jelang balapan utama MotoGP Inggris 2023 (Foto: Twitter/pramacracing)
A
A
A

JORGE Martin percaya diri tatap balapan MotoGP Inggris 2023 meski finis keenam di Sprint Race. Pembalap Pramac Ducati itu lebih percaya diri dalam kondisi kering.

Martinator – julukan Martin – mengawali balapan singkat pada MotoGP Inggris 2023, Sabtu (5/8/2023) kemarin di urutan keenam. Namun, dia mengawali balapan dengan bapik di lap pertama.

Jorge Martin

Setelah merebut posisi kelima dalam hanya beberapa tikungan, sang pembalap asal Spanyol sempat berada di posisi terdepan. Dia menyalip Jack Miller dan Marco Bezzecchi lewat manuver yang begitu apik.

Sayangnya, Rookie of The Year MotoGP 2021 itu tak mampu bertahan dari pertarungan sengit yang dihadapinya melawan Bezzecchi dalam kondisi trek yang basah. Dia pun terlempar ke barisan tengah dan kemudian finis di posisi enam dengan selisih tujuh detik dari sang pemenang, Alex Marquez.

Kendati demikian, Martin percaya diri menatap balapan utama MotoGP Inggris 2023 pada Minggu (6/8/2023) pukul 19.00 WIB. Pasalnya, dia mampu start sangat baik dalam sprint sehingga dia berharap hal itu bisa dilakukannya lagi pada balapan nanti.

Halaman:
1 2
