Singgung Marc Marquez, Fabio Quartararo Depresi karena Memulai MotoGP Inggris 2023 dari Posisi Terakhir

SINGGUNG Marc Marquez, Fabio Quartararo depresi karena memulai MotoGP Inggris 2023 dari posisi terakhir. Pembalap Monster Energy Yamaha itu mengaku frustrasi, namun tidak kehilangan motivasi untuk balapan.

Quartararo pasrah memulai paruh musim kedua MotoGP 2023 dengan buruk. Pembalap berjuluk El Diablo ini ada di tempat terakhir jelang balapan utama di Sirkuit Silverstone, Inggris, pada Minggu (6/8/2023) yang akan digelar pukul 19.00 WIB nanti.

Quartararo terpuruk di sesi kualifikasi dengan hanya mampu mencatatkan waktu terbaik 2 menit 22,931 detik. Dia tertinggal sangat jauh dari pembalap Mooney VR46, Marco Bezzecchi, yang meraih pole position dengan catatan waktu 2 menit 15,359 detik.

Meski begitu, Quartararo mengaku tidak kehilangan motivasi untuk ikut balapan ini. Namun demikian, dia mengakui frustrasi dengan catatan tersebut.

Bagi Quartararo, ini adalah musim pertamanya terpuruk sebab pada musim lalu, dia masih ikut dalam perburuan gelar juara dunia. Dia pun menyinggung situasi Marc Marquez, yang telah mengalami kesulitan selama beberapa tahun terakhir.

“Saya tidak akan mengatakan kehilangan motivasi tetapi merasa frustasi,” ucap Quartararo, dikutip dari Crash, Minggu (6/8/2023).