Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Singgung Marc Marquez, Fabio Quartararo Depresi karena Memulai MotoGP Inggris 2023 dari Posisi Terakhir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |14:03 WIB
Singgung Marc Marquez, Fabio Quartararo Depresi karena Memulai MotoGP Inggris 2023 dari Posisi Terakhir
Fabio Quartararo frustrasi mengawali MotoGP Inggris 2023 di urutan terakhir (Foto: REUTERS)
A
A
A

SINGGUNG Marc Marquez, Fabio Quartararo depresi karena memulai MotoGP Inggris 2023 dari posisi terakhir. Pembalap Monster Energy Yamaha itu mengaku frustrasi, namun tidak kehilangan motivasi untuk balapan.

Quartararo pasrah memulai paruh musim kedua MotoGP 2023 dengan buruk. Pembalap berjuluk El Diablo ini ada di tempat terakhir jelang balapan utama di Sirkuit Silverstone, Inggris, pada Minggu (6/8/2023) yang akan digelar pukul 19.00 WIB nanti.

Fabio Quartararo

Quartararo terpuruk di sesi kualifikasi dengan hanya mampu mencatatkan waktu terbaik 2 menit 22,931 detik. Dia tertinggal sangat jauh dari pembalap Mooney VR46, Marco Bezzecchi, yang meraih pole position dengan catatan waktu 2 menit 15,359 detik.

Meski begitu, Quartararo mengaku tidak kehilangan motivasi untuk ikut balapan ini. Namun demikian, dia mengakui frustrasi dengan catatan tersebut.

Bagi Quartararo, ini adalah musim pertamanya terpuruk sebab pada musim lalu, dia masih ikut dalam perburuan gelar juara dunia. Dia pun menyinggung situasi Marc Marquez, yang telah mengalami kesulitan selama beberapa tahun terakhir.

“Saya tidak akan mengatakan kehilangan motivasi tetapi merasa frustasi,” ucap Quartararo, dikutip dari Crash, Minggu (6/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement