Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Punya Misi Terselubung di MotoGP Inggris 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |12:06 WIB
Marc Marquez Punya Misi Terselubung di MotoGP Inggris 2023
Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez (Foto: MotoGP)
A
A
A

TOWCESTER – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, punya misi terselubung di MotoGP Inggris 2023. The Baby Alien sengaja merelakan dirinya disalip Joan Mir saat mentas di sesi Sprint Race.

Keputusan tersebut dilakukan Marc Marquez bukan tanpa alasan. Rider asal Spanyol itu ingin mengetahui titik lemah motor RC213V milik Honda agar ia bisa maksimalkan pada balapan utama nanti.

Marc Marquez finis di posisi 18, sedangkan Mir tepat di depannya yakni urutan 17 pada sesi Sprint Race MotoGP Inggris 2023. Adapun sesi balapan tersebut berlangsung di Sirkuit Silverstone, Towcester, Inggris, Sabtu (5/8/2023) kemarin malam.

Sejatinya, Marquez mencoba untuk langsung tancap gas sejak balapan dimulai. Akan tetapi, dia memiliki firasat yang buruk sehingga membuatnya untuk tidak memaksa.

“Saya keluar, saya mencoba untuk mendorong dua putaran pertama, saya melihat bahwa perasaan itu tidak baik, dan kemudian saya memutuskan untuk tenang,” kata Marquez, dikutip dari Crash, Minggu (6/8/2023).

Sampai akhirnya, Marquez membiarkan Mir untuk menyalipnya di tiga lap terakhir. The Baby Alien melakukan hal itu karena ingin memahami apa yang menjadi permasalahan pada motor Honda sehingga tidak bisa kompetitif. Pembalap asal Spanyol itu sama sekali tidak menyesali hasil yang didapat pada sesi Sprint Race tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement