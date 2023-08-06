Marc Marquez Punya Misi Terselubung di MotoGP Inggris 2023

TOWCESTER – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, punya misi terselubung di MotoGP Inggris 2023. The Baby Alien sengaja merelakan dirinya disalip Joan Mir saat mentas di sesi Sprint Race.

Keputusan tersebut dilakukan Marc Marquez bukan tanpa alasan. Rider asal Spanyol itu ingin mengetahui titik lemah motor RC213V milik Honda agar ia bisa maksimalkan pada balapan utama nanti.

Marc Marquez finis di posisi 18, sedangkan Mir tepat di depannya yakni urutan 17 pada sesi Sprint Race MotoGP Inggris 2023. Adapun sesi balapan tersebut berlangsung di Sirkuit Silverstone, Towcester, Inggris, Sabtu (5/8/2023) kemarin malam.

Sejatinya, Marquez mencoba untuk langsung tancap gas sejak balapan dimulai. Akan tetapi, dia memiliki firasat yang buruk sehingga membuatnya untuk tidak memaksa.

“Saya keluar, saya mencoba untuk mendorong dua putaran pertama, saya melihat bahwa perasaan itu tidak baik, dan kemudian saya memutuskan untuk tenang,” kata Marquez, dikutip dari Crash, Minggu (6/8/2023).

Sampai akhirnya, Marquez membiarkan Mir untuk menyalipnya di tiga lap terakhir. The Baby Alien melakukan hal itu karena ingin memahami apa yang menjadi permasalahan pada motor Honda sehingga tidak bisa kompetitif. Pembalap asal Spanyol itu sama sekali tidak menyesali hasil yang didapat pada sesi Sprint Race tersebut.