Start Paling Belakang, Fabio Quartararo Beberkan Masalah Motor Yamaha

TOWCESTER – Fabio Quartararo (Monster Yamaha Energy) start dari posisi paling belakang di MotoGP Inggris 2023. Quartararo mengaku sempat tidak percaya dengan situasi buruk yang dialaminya bersama Yamaha.

Quartararo harus gigit jari menerima kenyataan. Pembalap berjuluk El Diablo itu harus memulai balapan dari posisi terakhir pada MotoGP Inggris yang akan berlangsung di Sirkuit Silverstone, Towcester, Inggris, Minggu (6/8/2023) 19.00 WIB.

Kepastian itu didapat setelah terpuruk di sesi kualifikasi. Quartararo hanya mampu mencatatkan waktu terbaiknya 2 menit 22,931 detik. Terpaut sangat jauh dibandingkan Marco Bezzecchi (Mooney VR46) yang meraih pole position dengan catatan waktu 2 menit 15,359 detik.

El Diablo pun tampak frustasi dengan hasil yang didapatnya itu. Kampiun MotoGP 2021 ini mengakui sudah bekerja semaksimal mungkin untuk memacu motor Yamaha YZR-M1 yang dimilikinya, tetapi tidak ada hasilnya.

“Saya tidak mengerti. Saya mencoba untuk bekerja, untuk mengubah banyak hal selama balapan tetapi tetap sama,” kata Quartararo, dinukil dari Crash, Minggu (6/8/2023).

Kemudian juga Quartararo kembali melempem pada sesi Sprint Race dengan finis di posisi 21 atau tepatnya dua terbawah. El Diablo terpaut 30 detik lebih dari Alex Marquez (Gresini Ducati) yang berhasil memenangi sesi tersebut.