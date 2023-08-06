Tercepat di Sprint Race MotoGP Inggris 2023, Alex Marquez: Saya Sangat Senang

TOWCESTER – Pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, keluar sebagai pemenang pada sprint race MotoGP Inggris 2023. Alex mengaku sangat senang dengan pencapaiannya kali ini.

Alex sukses keluar sebagai yang terdepan pada sesi Sprint Race yang berlangsung di Sirkuit Silverstone, Towcester, Inggris, Sabtu (5/8/2023) kemarin malam. Adik dari Marc Marquez itu mengasapi Marco Bezzecchi (Mooney VR46) dan Maverick Vinales (Aprilia) yang mengekor di belakangnya dengan mencatatkan waktu 21 menit 52,317 detik.

Alex pun senang bukan main bisa keluar menjadi pemenang kendati hanya di sesi Sprint Race. Pembalap asal Spanyol itu puas dengan performa motornya. Menurutnya, ini menjadi awalan yang baik untuk mengarungi putaran kedua MotoGP 2023.

"Ya, ini adalah kemenangan dalam sprint, tapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini adalah cara terbaik untuk memulai putaran kedua Piala Dunia ini, setelah yang pertama, karena tidak beruntung, itu tidak terjadi dengan baik,” kata Alex, dikutip dari Motosan, Minggu (6/8/2023).

“Kali ini kami melakukan pekerjaan dengan baik dan kemarin (Jumat) juga. Saya sangat senang. Ini adalah balapan yang panjang dan sulit, tetapi pada akhirnya kami mampu, dengan keuntungan yang dimiliki pada satu titik, untuk mengelolanya hingga akhir,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Alexmengatakan bahwa dirinya sudah bisa memprediksi kemenangannya ini. Hal itu sudah dia bisa rasakan ketika memasuki lap ketiga, lantaran memiliki perasaan yang sangat baik terhadap motornya. Kemudian juga motornya punya traksi yang sangat baik sehingga bisa melakukan manuver dengan baik.