Patah 3 Tulang di 6 Race Terakhir, Marc Marquez Tampil Kalem di MotoGP Inggris 2023

PATAH 3 tulang di 6 race terakhir, Marc Marquez tampil kalem di MotoGP Inggris 2023. Bahkan, ketika The Baby Alien -julukan Marc Marquez- hendak disalip oleh Joan Mir di sesi sprint race, dirinya memilih untuk lebih menunggu ketimbang menarik gas motornya lebih kencang lagi.

Sebagaimana diketahui, sesi sprint race MotoGP Inggris 2023 telah digelar di Sirkuit Silverstone, Towcester, pada Sabtu 5 Agustus 2023 malam WIB. Dalam sesi itu, Marc Marquez hanya finis di posisi ke-18 dengan tetap low profile setelah beberapa jam finis di urutan ke-14 dalam sesi kualifikasi.

Pembalap Repsol Honda bernomor 93 itu mengatakan bahwa dalam sesi sprint race itu dirinya pasrah untuk memahami motornya daripada mengambil sikap yang lebih ofensif. Sebab, Marc Marquez merasa trauma ketika dirinya melihat sejumlah tabrakan di lintasan.

"Sejujurnya, hari ini ketika saya melihat begitu banyak tabrakan dan perasaan itu tidak baik, memang benar bahwa saya menyerang di Q1, tapi tidak ada yang gila, tenang saja," ungkap Marc Marquez, mengutip dari motorcyclesports.net, Minggu (6/8/2023).

Sehingga, lanjut Marc Marquez, dirinya cenderung lebih memilih kalem dalam menarik gas motornya di sesi sprint race MotoGP Inggris 2023 itu. Bahkan, ketika rider asal Spanyol itu hendak disalip oleh Joan Mir, dirinya memilih untuk lebih menunggu.

"Kemudian dalam sprint race saya keluar, saya mencoba menyerang di dua lap pertama. Saya melihat bahwa perasaan itu tidak baik dan kemudian saya memutuskan untuk santai saja," kata Marc Marquez.

"Sesaat saya menoleh ke belakang, saya melihat bahwa Mir datang dan kemudian saya memutuskan untuk menunggunya, mengikutinya dalam tiga lap terakhir dan memahami dari luar apa yang terjadi pada motornya. Karena pada akhirnya finis ke-14 atau ke-18 sama saja," tambahnya.