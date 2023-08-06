Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal Race MotoGP Inggris 2023 Malam Ini: Marc Marquez Menggila atau Makin Terpuruk?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |05:34 WIB
Jadwal Race MotoGP Inggris 2023 Malam Ini: Marc Marquez Menggila atau Makin Terpuruk?
Marc Marquez kala balapan di MotoGP 2023. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

JADWAL race MotoGP Inggris 2023 malam ini akan diulas Okezone. Marc Marquez cs akan melakoni balapan utama pada hari ini, Minggu (6/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Ya, rangkaian seri MotoGP Inggris 2023 sudah mencapai hari puncak. Pada hari ini, balapan utama akan digelar di Sirkuit Silverstone, Inggris.

Marc Marquez

Penampilan sejumlah pembalap akan dinantikan. Salah satunya adalah Marc Marquez. Pasalnya, pembalap Repsol Honda itu tengah dalam kondisi terpuruk.

Di klasemen sementara pembalap MotoGP 2023, Marquez kini bahkan hanya menempati posisi ke-19. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu baru meraih 15 poin saja sejauh ini.

Tak ayal, aksi Marquez akan dinantikan. Akankah dia bangkit dan tampil menggila, atau justru semakin terpuruk di MotoGP 2023?

Selain Marquez, sang adik, Alex Marquez, juga akan mendapat sorotan lebih. Sebab, secara mengejutkan, Alex bisa keluar sebagai pemenang di sprint race MotoGP Inggris 2023. Dia bahkan suskes mengasapi murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, yang memulai balapan dari pole position.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement