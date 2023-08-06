Jadwal Race MotoGP Inggris 2023 Malam Ini: Marc Marquez Menggila atau Makin Terpuruk?

JADWAL race MotoGP Inggris 2023 malam ini akan diulas Okezone. Marc Marquez cs akan melakoni balapan utama pada hari ini, Minggu (6/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Ya, rangkaian seri MotoGP Inggris 2023 sudah mencapai hari puncak. Pada hari ini, balapan utama akan digelar di Sirkuit Silverstone, Inggris.

Penampilan sejumlah pembalap akan dinantikan. Salah satunya adalah Marc Marquez. Pasalnya, pembalap Repsol Honda itu tengah dalam kondisi terpuruk.

Di klasemen sementara pembalap MotoGP 2023, Marquez kini bahkan hanya menempati posisi ke-19. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu baru meraih 15 poin saja sejauh ini.

Tak ayal, aksi Marquez akan dinantikan. Akankah dia bangkit dan tampil menggila, atau justru semakin terpuruk di MotoGP 2023?

Selain Marquez, sang adik, Alex Marquez, juga akan mendapat sorotan lebih. Sebab, secara mengejutkan, Alex bisa keluar sebagai pemenang di sprint race MotoGP Inggris 2023. Dia bahkan suskes mengasapi murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, yang memulai balapan dari pole position.