Diasapi Alex Marquez, Begini Reaksi Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi Usai Finis Kedua di Sprint Race MotoGP Inggris 2023

MURID Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, diasapi Alex Marquez di sprint race MotoGP Inggris 2023. Hanya finis di posisi ke-2 di sesi itu, Bezzecchi pun mengakui Alex Marquez jauh lebih cepat darinya.

"Pada akhirnya, saya sangat dekat dengannya, tetapi itu tidak cukup. Dia (Marquez) sedikit lebih baik dari saya," tutur Bezzecchi, dilansir dari Speedweek, Minggu (6/8/2023).

"Kendati demikian, saya masih senang. Ini adalah hasil terbaik yang mungkin bisa saya raih," lanjutnya.

Bezzecchi mengaku cukup kesulitan pada sesi sprint race MotoGP Inggris 2023. Salah satu yang menjadi halangan baginya ialah kondisi lintasan yang baru kering setelah diguyur hujan.

"Ini balapan yang sulit karena dia (Alex Marquez) cukup jauh di depan. Saya tidak ingin terlalu memaksa pada awal balapan karena lintasan sudah mulai kering dan saya tidak ingin membakar ban sepenuhnya," ungkap pembalap Italia itu.

"Saya mengira Alex Marquez akan melaju lebih pelan dari itu, tetapi dia mampu mengelola penggunaan bannya dengan baik," lanjutnya.

Ya, pembalap Mooney VR46, Marco Bezzecchi, hanya mampu menempati peringkat kedua di sprint race MotoGP Inggris 2023. Kemenangan di sesi sprint race MotoGP Inggris 2023 sendiri diraih oleh Alex Marquez (Gresini Ducati).