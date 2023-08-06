Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Bangganya Pemain Keturunan Zane Adnan Usai Jalani Event Perdana Bersama Timnas Basket Indonesia

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |20:42 WIB
Bangganya Pemain Keturunan Zane Adnan Usai Jalani Event Perdana Bersama Timnas Basket Indonesia
Zane Adnan bela Timnas Basket Indonesia di ajang perdananya (Foto: MPI/Muhammad Gazza)
A
A
A

BANGGANYA pemain keturunan Zane Adnan usai jalani event perdana bersama Timnas Basket Indonesia. Dia mengaku bangga bisa membela Indonesia dalam ajang Indonesia International Basketball Invitational (IIBI) 2023 yang berlangsung pada 2-5 Agustus 2023 lalu.

Zane meruupakan pemain keturunan Amerika Serikat-Indonesia yang dipanggil pelatih Milos Pejic untuk ajang IIBI 2023. Dia mendapat kesempatan bermain bersama Derrick Michael Xzavierro, Marques Bolden, dan Brandon Jawato yang sukses meraih emas SEA Games 2022 lalu.

Zane Adnan

"Sangat menyenangkan. Saya bersyukur bisa berada di sini. Saya menikmati bermain basket dengan atmosfer seperti ini," ungkap Zane kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (5/8/2023).

Sang pebasket berusia 18 tahun mengaku kaget dengan dukungan yang diterima olehnya selama berlaga di Indonesia Arena. Bahkan, dia mengatakan bahwa ini pertama kalinya dirinya mendapatkan cinta dan dukungan semeriah ini.

"Saya belum pernah mendapatkan cinta dan dukungan sebesar ini seumur hidup. Jadi, ini sedikit mengejutkan," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184886/mnc_digital_entertainment-76Xt_large.jpg
Hadapi RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, MNC Digital Entertainment Tak Gentar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/36/3184636/tim_basket_rcti-EMy8_large.jpg
Lolos Semifinal, RCTI Bidik Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184155/peserta_berharap_turnamen_basket_mnc_sports_competition_digelar_secara_rutin-b3Km_large.jpeg
Peserta Harap Turnamen Basket MNC Sports Competition Digelar Rutin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/36/3166076/mendiang_kobe_bryant_mendapatkan_penghormatan_di_singapura-70zN_large.jpg
Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/36/3156979/turnamen_fiba_3x3_2025_digelar_di_jakarta-IfKq_large.jpg
Jakarta Jadi Tuan Rumah FIBA 3X3, Indonesia Pasang Target Tinggi untuk Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/36/3155942/fiba_women_asia_cup_2025-Ae4Q_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Women Asia Cup 2025 di Vision+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement