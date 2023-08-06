Bangganya Pemain Keturunan Zane Adnan Usai Jalani Event Perdana Bersama Timnas Basket Indonesia

BANGGANYA pemain keturunan Zane Adnan usai jalani event perdana bersama Timnas Basket Indonesia. Dia mengaku bangga bisa membela Indonesia dalam ajang Indonesia International Basketball Invitational (IIBI) 2023 yang berlangsung pada 2-5 Agustus 2023 lalu.

Zane meruupakan pemain keturunan Amerika Serikat-Indonesia yang dipanggil pelatih Milos Pejic untuk ajang IIBI 2023. Dia mendapat kesempatan bermain bersama Derrick Michael Xzavierro, Marques Bolden, dan Brandon Jawato yang sukses meraih emas SEA Games 2022 lalu.

"Sangat menyenangkan. Saya bersyukur bisa berada di sini. Saya menikmati bermain basket dengan atmosfer seperti ini," ungkap Zane kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (5/8/2023).

Sang pebasket berusia 18 tahun mengaku kaget dengan dukungan yang diterima olehnya selama berlaga di Indonesia Arena. Bahkan, dia mengatakan bahwa ini pertama kalinya dirinya mendapatkan cinta dan dukungan semeriah ini.

"Saya belum pernah mendapatkan cinta dan dukungan sebesar ini seumur hidup. Jadi, ini sedikit mengejutkan," ucapnya.