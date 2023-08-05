Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hancurkan EVOS Legends di MPL ID Season 12, ONIC Esports: Alhamdulillah puas

Coro Mountana , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |23:32 WIB
Hancurkan EVOS Legends di MPL ID Season 12, ONIC Esports: Alhamdulillah puas
Pelatih ONIC Esports yang berperan sebagai analyst, Adi Sofyan Asyauri (FOTO: Okezone/Coro Mountana)
A
A
A

JAKARTA – ONIC Esports sangat puas usai menghancurkan EVOS Legends dalam lanjutan MPL ID Season 12. Ajang eSports Mobile Legends bergengsi Indonesia itu berlangsung pada Sabtu (5/8/2023) di MPL Arena, Jakarta.

Turun dengan kekuatan terbaiknya, ONIC Esports sebenarnya mendapatkan perlawanan sengit dari EVOS Legends. EVOS yang turun dengan bukan tim utamanya justru mampu membuat kejutan di awal game.

MPL ID Season 12

Tapi dengan kematangan dari the winning team ONIC yang juara MSC (kompetisi Mobile Legends bergengsi tingkat Asia Tenggara), EVOS pada akhirnya harus menyerah 0-2. Kemenangan itu langsung disambut gembira oleh pelatih ONIC, Adi.

Pelatih yang berperan sebagai analyst ONIC itu sangat puas akhirnya bisa raih kemenangan atas EVOS. Pasalnya sebelumnya, ONIC yang merupakan juara bertahan MPL ID secara mengejutkan dikalahkan AURA Fire.

“Alhamdulillah puas untuk hari ini karena kemarin sempat kalah. Untungnya kami bisa menemukan celah untuk memperbaikinya sehingga bisa menang hari ini,” kata pelatih yang bernama lengkap Adi Sofyan Asyauri itu kepada Okezone.

