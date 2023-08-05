Hasil Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023: Ismail Kadir Rebut Gelar Juara 10 Ball!

Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023 resmi dimulai. (Foto: Abdoellah Nicolha/MNC Portal Indonesia)

HASIL Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023 sudah diketahui. Atlet biliar asal Sulawesi Selatan, Ismail Kadir, pun sukses merebut gelar juara di kategori 10 ball.

Ismail Kadir sukses mengungguli para pesaingnya yang berasal dari 13 provinsi. Pada kategori 10 Ball, Ismail Kadir berhasil mengungguli Nassar dari Sulawesi Tenggara yang berada di posisi kedua.

Lalu, Ardi V dari Sulawesi Tengah (Sulteng) meraih juara 3. Dia menempati posisi itu bersama Gugun yang merupakan atlet dari Sulawesi Selatan.

Sementara itu, untuk kategori 9 Ball, persaingan masih terus berlangsung. Perebutan gelar juara ini tentunya juga berjalan tak kalah seru nan sengit.

“Hasil pertandingan kemarin kategori 10 Ball, juara 1 Ismail Kadir, juara 2 Nassar, dan juara 3 ada dua, yakni Ardi W dan Gugun,” ungkap Wakil Ketua II Bidang Pembinaan dan Prestasi PB POBSI, Fadil Nasution, kepada MNC Portal, Sabtu (5/8/2023).

Pencapaian itu pun disambut positif POBSI Sulsel. Ismail Kadir langsung banjir pujian karena kembali membawa harum nama Sulsel lewat pencapaian manisnya yang sukses merebut gelar juara.

“Selamat kepada Ismail Kadir telah menjadi juara 1 kategori 10 Ball,” kata Ketua POBSI Sulsel, Andi Syafiuddin Patahuddin saat memberikan sambutannya.

Apresiasi dan kebanggaan juga disampaikan Kepala Dinas Pemudan dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Suherman. Dia menyebutkan pemerintah provinsi Sulsel tidak pernah menutup mata dalam hal prestasi atlet.

“Ananda Ismail perlu sangat diperhatikan, untuk altet berprestasi tidak pernah kita (Pemprov Sulsel) tinggalkan, kami akan terus memberi dukungan agar bisa meningkatkan prestasinya,” jelas Suherman.