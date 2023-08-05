Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023 Resmi Digelar, Ratusan Pebiliar dari 13 Provinsi Siap Berlaga!

Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023 resmi dimulai. (Foto: Abdoellah Nicolha/MNC Portal Indonesia)

MAKASSAR – Turnamen biliar, Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023, resmi digelar. Ratusan pebiliar dari 13 provinsi pun siap berlaga di ajang Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023.

Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023 sndiri digelar di Labewa Cue Sport, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mulai Sabtu (5/8/2023). Ada ratusan atlet biliar yang bertanding dalam dua kelas, yaitu Handicap 10 Ball dan 9 Ball Open.

Pada kategori 9 Ball Open, para peserta akan berkompetisi memperebutkan piala bergilir Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo. Ada juga total hadiah mencapai Rp350 juta.

Ke-13 provinsi yang mengirim atlet-atletnya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau (Kepri), Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

BACA JUGA: Turnamen Biliar Celebes Open 2 in 1 National Championship 2023 Resmi Digelar di Makassar

“Hari ini resmi dibuka dan banyak diikuti oleh atlet nasional dari 13 provinsi,” ujar Ketua Panitia Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023, Syahruddin Rahim, saat memberi sambutan di acara pembukaan, di Makassar, Sabtu (5/8/2023).

“Total peserta adalah 125 peserta dari 13 provinsi,” lanjutnya.