Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023 Resmi Digelar, Ratusan Pebiliar dari 13 Provinsi Siap Berlaga!

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |23:02 WIB
Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023 Resmi Digelar, Ratusan Pebiliar dari 13 Provinsi Siap Berlaga!
Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023 resmi dimulai. (Foto: Abdoellah Nicolha/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

MAKASSAR – Turnamen biliar, Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023, resmi digelar. Ratusan pebiliar dari 13 provinsi pun siap berlaga di ajang Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023.

Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023 sndiri digelar di Labewa Cue Sport, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mulai Sabtu (5/8/2023). Ada ratusan atlet biliar yang bertanding dalam dua kelas, yaitu Handicap 10 Ball dan 9 Ball Open.

Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023

Pada kategori 9 Ball Open, para peserta akan berkompetisi memperebutkan piala bergilir Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo. Ada juga total hadiah mencapai Rp350 juta.

Ke-13 provinsi yang mengirim atlet-atletnya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau (Kepri), Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

“Hari ini resmi dibuka dan banyak diikuti oleh atlet nasional dari 13 provinsi,” ujar Ketua Panitia Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship 2023, Syahruddin Rahim, saat memberi sambutan di acara pembukaan, di Makassar, Sabtu (5/8/2023).

“Total peserta adalah 125 peserta dari 13 provinsi,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement