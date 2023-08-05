Turnamen Biliar Celebes Open 2 in 1 National Championship 2023 Resmi Digelar di Makassar

MAKASSAR – Turnamen nasional biliar, Celebes Open 2 in 1 National Championship 2023 resmi digelar di Makassar, pada Sabtu (5/8/2023). Kompetisi biliar berskala nasional itu pun tepatnya akan berlangsungkan di Labewa Cue Sport, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Turnamen nasional itu menjadi kesempatan bagi para pebiliar di seluruh Indonesia untuk meningkatkan rangking nasional karena poin akan dihitung. Pada event ini para akan mengikuti dua kelas pertandingan yakni Handicap 10 Ball dan 9 Ball Open.

“Pada kategori 9 Ball Open, para peserta akan berkompetisi memperebutkan piala bergilir Ketua Umum PB POBSI, serta total hadiah mencapai 350 juta rupiah,” kata Wakil Ketua II Bidang Pembinaan dan Prestasi PB POBSI, Fadil Nasution saat memberikan sambutannya, Sabtu (5/8/2023)

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Suherman mengaku menyambut baik kegiatan Celebes Open 2 in 1 National Championship 2023 karena menjadi kesempatan bagi para atlet meningkatkan kemampuan terutama atlet-atlet Sulsel agar bisa bermain di level nasional hingga internasional.

“Kami menyambut baik kegiatan turnamen biliar ini, tentunya akan bisa menciptakan atlet-atlet bertalenta, dan akan timbul nanti bibit-bibit atlet nasional khususnya Sulsel di cabang olah raga biliar, kami harapkan bisa mewakili nasional khususnya Sulsel,” ungkap Suherman usai membuka turnamen Celebes Open 2 in I Nasional Championship 2023, di Makassar, Sabtu (5/8/2023).

Dia pun memastikan dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam setiap event olah raga terutama event nasional seperti Celebes Open 2 in 1 Nasional Campionship 2023 karena akan meningkatkan kemampuan dan rangking para atlet.