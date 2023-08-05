Hasil SEA V League 2023: Timnas Voli Putri Indonesia Tumbang 1-3 dari Vietnam

VINH PHUC - Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam di laga lanjutan SEA V League 2023, pada Sabtu (5/8/2023) malam WIB. Dalam matchday kedua itu, Timnas Voli Putri Indonesia kalah dengan skor 1-3 dengan rincian 20-25, 17-25, 25-23, dan 18-25.

Bermain di Vinh Phuc Gymnasium, Vietnam, Timnas Voli Putri Indonesia sejatinya sempat membuka harapan ketika menang di set ketiga. Sayangnya, pada set keempat mereka gagal bangkit kembali.

Sebelumnya Pasukan Merah Putih juga menelan kekalahan di ajang tersebut. Tepatnya, Indonesia kalah dari Thailand dengan skor 0-3 (24-26, 24-26, dan 20-25) pada laga yang dilangsungkan Jumat 4 Agustus 2023.

Jalannya Pertandingan

Indonesia kehilangan poin pertama pada awal set pertama pada laga keduanya ini dan tertinggal 0-1. Vietnam terus menjaga keunggulan dengan skor 4-6 dan 7-10.

Indonesia terus berjuang untuk melawan gempuran serangan Vietnam pada set pertama itu, tetapi mereka masih belum mampu untuk mengejar ketertinggalan hingga skor 10-16 dan 14-19.

Skuad asuhan Eko Waluyo itu kemudian sempat menempel ketat perolehan poin Vietnam hingga skor 19-23. Namun, akhirnya Vietnam berhasil menuntaskan laga dengan kemenangan 25-20.

Indonesia kembali harus mengejar pada awal set kedua dengan skor 1-7 dan 6-10. Vietnam kemudian terus menjauh hingga skor 16-11 dan 20-13.