Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil SEA V League 2023: Timnas Voli Putri Indonesia Tumbang 1-3 dari Vietnam

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |21:34 WIB
Hasil SEA V League 2023: Timnas Voli Putri Indonesia Tumbang 1-3 dari Vietnam
Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: Instagram/bandungbjbtandamataofficial)
A
A
A

VINH PHUC - Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam di laga lanjutan SEA V League 2023, pada Sabtu (5/8/2023) malam WIB. Dalam matchday kedua itu, Timnas Voli Putri Indonesia kalah dengan skor 1-3 dengan rincian 20-25, 17-25, 25-23, dan 18-25.

Bermain di Vinh Phuc Gymnasium, Vietnam, Timnas Voli Putri Indonesia sejatinya sempat membuka harapan ketika menang di set ketiga. Sayangnya, pada set keempat mereka gagal bangkit kembali.

Sebelumnya Pasukan Merah Putih juga menelan kekalahan di ajang tersebut. Tepatnya, Indonesia kalah dari Thailand dengan skor 0-3 (24-26, 24-26, dan 20-25) pada laga yang dilangsungkan Jumat 4 Agustus 2023.

Jalannya Pertandingan

Indonesia kehilangan poin pertama pada awal set pertama pada laga keduanya ini dan tertinggal 0-1. Vietnam terus menjaga keunggulan dengan skor 4-6 dan 7-10.

Indonesia terus berjuang untuk melawan gempuran serangan Vietnam pada set pertama itu, tetapi mereka masih belum mampu untuk mengejar ketertinggalan hingga skor 10-16 dan 14-19.

Timnas Voli Putri Indonesia

Skuad asuhan Eko Waluyo itu kemudian sempat menempel ketat perolehan poin Vietnam hingga skor 19-23. Namun, akhirnya Vietnam berhasil menuntaskan laga dengan kemenangan 25-20.

Indonesia kembali harus mengejar pada awal set kedua dengan skor 1-7 dan 6-10. Vietnam kemudian terus menjauh hingga skor 16-11 dan 20-13.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/43/2863621/sea-v-league-2023-seri-ii-eko-waluyo-ungkap-kunci-kemenangan-timnas-voli-putri-indonesia-atas-filipina-Blh8MMOrIj.jpeg
SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Ungkap Kunci Kemenangan Timnas Voli Putri Indonesia atas Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/43/2863562/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-sikat-filipina-timnas-voli-putri-indonesia-huni-posisi-3-iKfPXphq7O.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Sikat Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Huni Posisi 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/12/43/2863151/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-disikat-thailand-0-3-timnas-voli-putri-indonesia-melorot-ke-dasar-klasemen-9jvot3AdRu.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Disikat Thailand 0-3, Timnas Voli Putri Indonesia Melorot ke Dasar Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/43/2862814/sea-v-league-2023-seri-ii-eko-waluyo-tak-menduga-timnas-voli-putri-indonesia-ditundukkan-vietnam-b6v9aswVFc.jpeg
SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Tak Menduga Timnas Voli Putri Indonesia Ditundukkan Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/43/2862647/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-timnas-voli-putri-indonesia-takluk-0-3-dari-vietnam-di-laga-pembuka-X2uj28kLH0.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Timnas Voli Putri Indonesia Takluk 0-3 dari Vietnam di Laga Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/43/2860414/vietnam-kehilangan-sang-kapten-di-sea-v-league-2023-seri-ii-timnas-voli-putri-indonesia-diuntungkan-nfOSYHqY0G.jpg
Vietnam Kehilangan sang Kapten di SEA V League 2023 Seri II, Timnas Voli Putri Indonesia Diuntungkan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement