HOME SPORTS SPORT LAIN

Makin Panas, Jake Paul dan Nate Diaz Nyaris Baku Hantam saat Faceoff

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |11:19 WIB
Makin Panas, Jake Paul dan Nate Diaz Nyaris Baku Hantam saat <i>Faceoff</i>
Jake Paul (kiri) dan Nate Diaz nyaris baku hantam (Foto: Youtube/MMA Fighting)
A
A
A

DALLAS - Duel tinju antara Jake Paul dengan Nate Diaz semakin panas. Keduanya nyaris baku hantam sejak momen faceoff pada Sabtu (5/8/2023) pagi WIB di Dallas, Amerika Serikat (AS).

Sebagaimana diketahui, Paul akan menghadapi Diaz di ring tinju pada akhir pekan ini tepatnya, Minggu (6/8/2023) pagi WIB. Pertarungan antara petinju melawan mantan bintang UFC itu akan digelar di American Airlines Center, Dallas.

Jake Paul dan Nate Diaz menjalani sesi timbang badan dan faceoff (Foto: Youtube/MMA Fighting)

Sebelum berduel, keduanya melakukan timbang badan dan faceoff serta konferensi pers yang digelar Sabtu (5/8/2023). Pada momen tersebut, suasana persaingan kian memanas.

Paul menimbang badan lebih dulu dengan bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek berwarna ungu. Sementara, Diaz juga bertelanjang dada tetapi mengenakan celana panjang.

Kondisi mulai tidak kondusif saat Diaz dan Paul sama-sama melayangkan pukulan. Beruntung upaya mereka berhasil ditengahi oleh ofisial yang bertugas. Pukulan yang dilayangkan pun tidak mengenai lawan masing-masing.

Setelah dilerai, Diaz melontarkan kalimat pedas untuk Paul. Dia menyebut lawannya itu bahkan tidak bisa bertarung dengan benar.

Halaman:
1 2
