Ganjar Pranowo Komitmen Jaga Keberlangsungan Event Tour De Borobudur

EVENT sepeda Tour De Borobudur memasuki gelaran ke-23. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo pun komitmen menjaga keberlangsungan event ini setiap tahunnya.

Ganjar saat diwawancarai di Pura Mangkunegaran, Sabtu (5/8/2023) mengatakan, event tersebut adalah bagian dari program sporturism dan menjadi salah satu event unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). Event sepeda Tour De Borobudur bahkan pernah pernah digelar saat pandemi.

"Kami jaga, bahkan saat Covid-19 pun kami tetap menyelenggarakan dengan cara membatasi peserta pada Sabtu-Minggu. Sehingga olahraga ini menjadi sangat unik," jelasnya.

Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo mengklaim bahwa Event sepeda Tour De Borobudur menjadi satu-satunya event di dunia yang sudah mencapai 23 penyelenggaraan.

BACA JUGA:

"Saya kira belum ada di seluruh dunia sampai 32 kali penyelenggaraan. Dikelompokan-kelompokan per peserta sehingga kami bisa memanage itu yang menarik dari penyelenggaraan Tour De Borobudur ini," kata dia.

Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu mengungkapkan bahwa setiap kali penyelenggaraan Event Tour De Borobudur dipastikan ada rute baru yang menantang.