HOME SPORTS SPORT LAIN

Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |08:58 WIB
Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII
Ganajr lepas seratusan atlet di Tour de Borobudur XXIII/Foto: MPI
A
A
A

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming melepas ratusan pesepeda profesional dalam Event Tour De Borobudur XXIII di Pura Mangkunegaran, Sabtu (5/8/2023) pagi. Peserta ditantang menaklukkan tanjakan ekstrem di Candi Cetho.

Pada pelaksanaan hari pertama ini peserta akan menempuh rute sejauh 113,7 km. Dimulai dari Pura Mangkunegaran, Solo melalui Plupuh, Sragen, Waduk Botok, Kebun Teh Kemuning, serta tanjakan ekstrem di Candi Cetho.

 Balap sepeda

Setelah itu, para peserta akan melanjutkan perjalanan melalui Karangpandan dan Karanganyar, sebelum akhirnya finish di Taman Pracima Tuin di Pura Mangkunegaran.

"Ternyata cukup banyak yang ikut, ini betul-betul risk-nya atlet. Kami lihat king and queen of mountain-nya siapa kami akan melihat di sekitar kemungkinan sana," ujar Ganjar.

 BACA JUGA:

Menurutnya, rute untuk para atlet profesional ini memiliki sebuah tanjakan yang menantang untuk para pesepeda. Mereka juga bisa merasakan suasana pariwisata yang bagus dan menarik sekali.

"Ini kehebatan dari tour of the Borobudur yang rutenya berbeda-beda," jelas dia.

Tour De Borobudur XXIII sendiri terbagi menjadi dua kategori yakni untuk para profesional dan pehobi. Ganjar menjelaskan, event untuk para pehobi akan diselenggarakan besok.

"Kalau nanti mau melihat kecepatan yang hari ini, kalau yang besok bagaimana partisipasi masyarakat akan sangat luar biasa," katanya.

Halaman:
1 2
