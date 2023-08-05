Tegas! Herry IP Beber Poin-Poin Evaluasi untuk Fajar/Rian Usai Australia Open 2023

SYDNEY - Pelatih kepala ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP), langsung membeberkan poin-poin evaluasi dari penampilan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di Australia Open 2023 Super 500. Dia menilai ganda putra andalan Indonesia itu melempem!

Seperti diketahui, Fajar/Rian gugur di babak perempatfinal Australia Open 2023. Mereka tumbang dari Kang Min-hyuk/Seo Sung-jae 16-21, 21-15, dan 14-21. Hasil itu lebih buruk dari dua turnamen sebelumnya, yakni Japan Open dan Korea Open 2023.

Herry menilai Fajar/Rian masih banyak eror dan seringnya fatal. Ganda putra nomor satu dunia itu seharusnya bisa menang melawan Kang/Seo. Namun, kesalahan-kesalahan yang dilakukan, justru memberi angin kepada pasangan Korea Selatan itu.

"Penampilan Fajar/Rian di perempatfinal Australia Terbuka 2023 memang tidak seperti yang diharapkan. Saat melawan pasangan Korea, mereka masih banyak melakukan kesalahan sendiri. Fajar/Rian masih banyak eror," ujar Herry dalam rilis resmi PBSI, Sabtu (5/8/2023).

"Momen saat mereka unggul 6-3 di gim ketiga, sebenarnya pasangan Korea sudah goyah. Lawan sudah panik. Tetapi begitu momennya hilang, lawan bisa menyusul dan makin tambah percaya diri. Sementara Fajar/Rian jadi tertekan dan akhirnya banyak salah sendiri," lanjut Coach Naga Api.

Poin selanjutnya yang menjadi evaluasi untuk Fajar/Rian adalah masalah kecepatan. Herry menekankan agar mereka meningkatkan ketangkasan dan kelihaian di lapangan. Tidak hanya itu, kekuatan fisik disebut penting untuk menunjang daya tahan dalam sebuah pertandingan.