Menilik Pencapaian 3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dihukum BWF Dilarang Bermain Seumur Hidup

BERIKUT pencapaian 3 pebulu tangkis Indonesia yang mendapat hukuman keras dari BWF. Tak tanggung-tanggung, ketiga pebulu tangkis Indonesia itu dihukum larangan bermain seumur hidup.

Ketiga pebulu tangkis Indonesia itu adalah Hendra Tandjaya, Androw Yunanto, dan Ivandi Danang. Ketiganya dihukum BWF karena terlibat dalam kasus pengaturan skor atau match fixing.

Kejadian tersebut tentu sangat disayangkan, meski ketiganya tidak berprestasi secara signifikan ketika bermain. Tapi Hendra Tandjaya, Ivandi Danang dan Androw Yunanto punya pencapaian yang menarik untuk diulik.

Hendra Tandjaya

Seperti yang sudah dijelaskan jika Hendra Tandjaya tak memiliki prestasi mentereng. Menurut situs BWF, Hendra Tandjaya mulai berkarier sejak 2014 lalu.

Pencapaian terbaik selama membela Indonesia yaitu hanya bertahan hingga babak 16 besar saja. Bahkan di turnamen terakhir yaitu New Zealand Open 2017, Hendra Tandjaya langsung kalah di babak 32 besar.

Hendra Tandjaya merupakan pemain spesialis ganda putra dan ganda campuran. Pencapaian terbaik dalam hal ranking BWF, Hendra Tandjaya tempati urutan 219 untuk ganda putra dan 128 di ganda campuran.