Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Menilik Pencapaian 3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dihukum BWF Dilarang Bermain Seumur Hidup

Coro Mountana , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |12:55 WIB
Menilik Pencapaian 3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dihukum BWF Dilarang Bermain Seumur Hidup
Ilustrasi bulu tangkis.
A
A
A

BERIKUT pencapaian 3 pebulu tangkis Indonesia yang mendapat hukuman keras dari BWF. Tak tanggung-tanggung, ketiga pebulu tangkis Indonesia itu dihukum larangan bermain seumur hidup.

Ketiga pebulu tangkis Indonesia itu adalah Hendra Tandjaya, Androw Yunanto, dan Ivandi Danang. Ketiganya dihukum BWF karena terlibat dalam kasus pengaturan skor atau match fixing.

Kejadian tersebut tentu sangat disayangkan, meski ketiganya tidak berprestasi secara signifikan ketika bermain. Tapi Hendra Tandjaya, Ivandi Danang dan Androw Yunanto punya pencapaian yang menarik untuk diulik.

Hendra Tandjaya

Bulu Tangkis

Seperti yang sudah dijelaskan jika Hendra Tandjaya tak memiliki prestasi mentereng. Menurut situs BWF, Hendra Tandjaya mulai berkarier sejak 2014 lalu.

Pencapaian terbaik selama membela Indonesia yaitu hanya bertahan hingga babak 16 besar saja. Bahkan di turnamen terakhir yaitu New Zealand Open 2017, Hendra Tandjaya langsung kalah di babak 32 besar.

Hendra Tandjaya merupakan pemain spesialis ganda putra dan ganda campuran. Pencapaian terbaik dalam hal ranking BWF, Hendra Tandjaya tempati urutan 219 untuk ganda putra dan 128 di ganda campuran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement