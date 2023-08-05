Disingkirkan Prannoy HS dari Australia Open 2023, Anthony Ginting Sesali Hal Ini

SYDNEY - Anthony Sinisuka Ginting menyesali kekalahannya dari Prannoy HS (India) dari Australia Open 2023. Anthony Ginting dikalahkan dengan skor 21-16, 17-21 dan 14-21.

Sebagai evaluasi, Anthony Sinisuka Ginting membongkar faktor kekalahannya dari Prannoy HS. Dia mengakui pertandingan tersebut sebenarnya berlangsung sangat ketat sejak awal.

"Kunci lawan bisa menang adalah di gim ketiga. Lawan bisa lebih memegang kendali permainan dari awal. Saat memimpin, lawan juga lebih cepat dalam menerapkan perubahan pola," jelas Ginting dalam rilis PBSI, Jumat (4/8/2023).

"Dari awal memang pertandingan demikian ketat. Kami berdua lebih mencoba di pola dan strategi masing-masing. Sayang di gim kedua saya banyak mati-mati sendiri. Tadi meski ketinggalan di gim kedua, saya tetap berusaha untuk terus menerapkan pola permainan untuk persiapan menghadapi gim ketiga," lanjutnya.

Laga tersebut digelar di Quaypark, Sydney Olympic Park, Sydney, Jumat (4/8/2023) sore WIB. Anthony Ginting sejatinya sudah tampil apik di gim pertama dan mengungguli Prannoy dengan poin 11-6 sebelum akhirnya menutup kemenangan 21-16.

Namun di gim kedua, Anthony Sinisuka Ginting menyesali dirinya justru kewalahan karena banyak mati sendiri. Dia bahkan harus bersusah payah berjuang untuk mencuri poin dari lawan.