Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Disingkirkan Prannoy HS dari Australia Open 2023, Anthony Ginting Sesali Hal Ini

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |11:22 WIB
Disingkirkan Prannoy HS dari Australia Open 2023, Anthony Ginting Sesali Hal Ini
Anthony Sinisuka Ginting sesali kekalahan di Australia Open 2023 (FOTO: PBSI).
A
A
A

SYDNEY - Anthony Sinisuka Ginting menyesali kekalahannya dari Prannoy HS (India) dari Australia Open 2023. Anthony Ginting dikalahkan dengan skor 21-16, 17-21 dan 14-21.

Sebagai evaluasi, Anthony Sinisuka Ginting membongkar faktor kekalahannya dari Prannoy HS. Dia mengakui pertandingan tersebut sebenarnya berlangsung sangat ketat sejak awal.

Anthony Sinisuka Ginting

"Kunci lawan bisa menang adalah di gim ketiga. Lawan bisa lebih memegang kendali permainan dari awal. Saat memimpin, lawan juga lebih cepat dalam menerapkan perubahan pola," jelas Ginting dalam rilis PBSI, Jumat (4/8/2023).

"Dari awal memang pertandingan demikian ketat. Kami berdua lebih mencoba di pola dan strategi masing-masing. Sayang di gim kedua saya banyak mati-mati sendiri. Tadi meski ketinggalan di gim kedua, saya tetap berusaha untuk terus menerapkan pola permainan untuk persiapan menghadapi gim ketiga," lanjutnya.

Laga tersebut digelar di Quaypark, Sydney Olympic Park, Sydney, Jumat (4/8/2023) sore WIB. Anthony Ginting sejatinya sudah tampil apik di gim pertama dan mengungguli Prannoy dengan poin 11-6 sebelum akhirnya menutup kemenangan 21-16.

Namun di gim kedua, Anthony Sinisuka Ginting menyesali dirinya justru kewalahan karena banyak mati sendiri. Dia bahkan harus bersusah payah berjuang untuk mencuri poin dari lawan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/40/2862162/pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-bahas-evaluasi-australia-open-2023-bersyukur-tapi-belum-puas-1OajhswObN.jpg
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Bahas Evaluasi Australia Open 2023, Bersyukur tapi Belum Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861621/melihat-kejujuran-mohammad-ahsan-yang-berbanding-terbalik-dengan-pebulu-tangkis-korsel-yang-tak-jujur-di-australia-open-2023-3VmP7M5r52.jpg
Melihat Kejujuran Mohammad Ahsan yang Berbanding Terbalik dengan Pebulu Tangkis Korsel yang Tak Jujur di Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861542/fajar-alfian-rian-ardianto-angkat-bicara-soal-insiden-kontroversial-saat-lawan-kang-min-hyuk-seo-seung-jae-di-perempatfinal-australia-open-2023-mWdcRcdMUc.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Angkat Bicara soal Insiden Kontroversial saat Lawan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae di Perempatfinal Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860349/hasil-bwf-australia-open-2023-kiprah-wakil-indonesia-berakhir-di-perempatfinal-YlOtldbeJA.jpeg
Hasil BWF Australia Open 2023: Kiprah Wakil Indonesia Berakhir di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860330/debut-di-australia-open-2023-komang-ayu-dan-ester-nurumi-dapat-pelajaran-berharga-tjzfK32gCw.jpeg
Debut di Australia Open 2023, Komang Ayu dan Ester Nurumi Dapat Pelajaran Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/40/2859261/tak-jujur-saat-lawan-fajar-alfian-rian-ardianto-di-australia-open-2023-pebulu-tangkis-korsel-ini-kehilangan-respek-dari-netizen-indonesia-Du9Zb18Ev7.jpg
Tak Jujur saat Lawan Fajar Alfian/Rian Ardianto di Australia Open 2023, Pebulu Tangkis Korsel Ini Kehilangan Respek dari Netizen Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement