HOME SPORTS NETTING

Lupakan Kegagalan di Australia Open 2023, Fajar/Rian Tatap Kejuaraan Dunia BWF

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |11:17 WIB
Lupakan Kegagalan di Australia Open 2023, Fajar/Rian Tatap Kejuaraan Dunia BWF
Fajar/Rian bertekad bangkit di BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto bertekad melupakan kegagalan di Australia Open 2023 Super 500. Mereka kini fokus menatap Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 (BWF World Championships 2023).

Sebagaimana diketahui, Fajar/Rian gugur di babak perempatfinal Australia Open 2023. Mereka dikalahkan Kang Min-hyuk/Seo Sung-jae 16-21, 21-15, 14-21, pada Jumat 4 Agustus 2023 di Quaycentre, Sydney.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto beraksi di Australia Open 2023 (Foto: PBSI)

Kekalahan itu membuat Fajar/Rian kecewa. Terlebih, saat ini mereka menyandang peringkat satu di ranking BWF.

Fajar/Rian mengakui performanya belakangan ini menurun. Pasalnya, pada turnamen sebelumnya, mereka berhasil melangkah hingga ke final Korea Open 2023.

Kemudian di Jepang Open 2023, langkah Fajar/Rian terhenti di babak semifinal. Kini, di Australia Open 2023, mereka justru lebih cepat angkat koper sejak babak perempatfinal.

Melihat statistik tersebut, pasangan andalan Indonesia ini pun tak ingin langkah mereka kian menurun di ajang berikutnya. Fajar/Rian bertekad untuk terus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

