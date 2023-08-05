Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Selain Jadi Ketua Komite Atlet BWF, Greysia Polii Juga Jadi Tempat Curhat Ganda Putri Indonesia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |10:15 WIB
Selain Jadi Ketua Komite Atlet BWF, Greysia Polii Juga Jadi Tempat Curhat Ganda Putri Indonesia
Greysia Polii (FOTO: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA - Greysia Polii tidak bisa lepas dari dunia bulu tangkis meski telah gantung raket. Selain Ketua Komite Atlet BWF, Greysia ternyata juga disibukkan sebagai tempat curhat para pemain ganda putri Indonesia.

Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu memang mendapat tugas dari PBSI sebagai penasehat para pemain ganda putri Indonesia. Ini merupakan janji dari Greysia yang masih ingin berkontribusi bagi bulu tangkis Tanah Air meski sudah pensiun.

Greysia Polii

"Saya jadi advisor di pelatnas dan Jaya Raya, sebagaimana permintaan dari pelatnas karena saya masih dijadikan role model para junior. Itu saya iyakan karena sudah janji," kata Greysia saat Media Gathering di Jakarta.

Karena itu, tak jarang ia sering menjadi tempat curhat bagi para pemain untuk mendapatkan saran dari sang senior. Bahkan Greysia mengaku sering mendapat curhatan soal di luar lapangan.

"Rata-rata mereka deket sama saya, cerita soal keluarga, percintaan, tapi mereka awalnya selalu nanya soal teknis badminton. Tapi ujung-ujungnya cerita yang lain juga haha. Kebanyakan juga soal mental, kalau teknik ya lebih ke pelatih," imbuhnya.

Namun, kondisi ini tak membuat Greysia merasa risih. Ia justru merasa senang karena bisa menjadi sosok yang dipercaya untuk membimbing adik-adiknya mengikuti jejaknya.

Halaman:
1 2
