Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Deretan Lawan Berat yang Bisa Hadang Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat di Indonesia International Challenge 2023

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |07:51 WIB
Deretan Lawan Berat yang Bisa Hadang Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat di Indonesia International Challenge 2023
Deretan lawan berat Kevin Sanjaya dan Rahmat Hidayat/Foto: PBSI
A
A
A

DERETAN lawan berat ini bisa hadang Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat di Indonesia International Challenge 2023. Ganda putra Indonesia ini pun harus bersiap jika bertemu lawan seperti mereka.

Sebagaimana diketahui, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Rahmat Hidayat merupakan pasangan anyar ganda Putra Indonesia. Debut keduanya pun paling dinanti oleh pencinta bulu tangkis.

 Kevin Sanjaya

Kini, mereka akan tampil di turnamen Indonesia International Challenge 2023. Indonesia International Challenge 2023 merupakan turnamen grade tiga BWF yang digelar di Medan, Sumatera Utara pada 29 Agustus - 3 September 2023.

Meskipun turnamen Indonesia International Challenge 2023 ini merupakan kompetisi grade tiga, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Rahmat Hidayat tetap akan menghadapi lawan berat yang dapat menghadang mereka.

 BACA JUGA:

Mengingat drawing belum muncul, ini perkiraan deretan lawan yang dapat menjegal upaya duet anyar tersebut untuk unjuk gigi.

Pertama adalah Junaidi Arif/Roy King Yap. Ganda putra Malaysia ini berada di bawah bimbingan legenda Indonesia, Rexy Mainaky.

Junaidi Arif/Roy King Yap juga baru dipasangkan pada musim ini, namun sudah mampu menjuarai Nantes International 2023 mengalahkan wakil Indonesia, Patra Harapan Rindorindo/Putra Erwiansyah.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/40/3184233/winny_oktavina_kandow-19qX_large.jpg
Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia Winny Oktavina Resmi Lepas Masa Lajang, Dipinang Eks Pemain Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184086/pearly_tan_bersama_thinaah_muralitharan-AKFV_large.jpg
Kisah Ganda Putri Malaysia Pearly/Thinaah, Diam-Diam Raup Pendapatan hingga Rp5,1 Miliar di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184094/gregoria_mariska_tunjung-U5tl_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Gregoria Mariska yang Selalu Beruntung di Kumamoto Masters, Capai Final Selama 3 Musim Beruntun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184146/fu_hai_feng_mengaku_terang_terangan_kagum_dengan_skill_hendra_setiawan-dGsp_large.jpg
Kisah Fu Hai Feng, Pebulu Tangkis Keturunan Indonesia yang Akui Kagum dengan Skill Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184173/kevin_sanjaya_bersama_greysia_polii-5cKi_large.jpg
Kisah Ganda Campuran Dadakan: Duet Maut Kevin/Greysia Permalukan Raksasa China di Indonesia Open 2014
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183952/rian_agung_bersama_mohammad_ahsan-peKu_large.jpg
Kisah Hijrah Rian Agung Saputro: dari Rekan Mohammad Ahsan hingga Jadi Inspirasi Ketaatan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement