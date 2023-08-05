Deretan Lawan Berat yang Bisa Hadang Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat di Indonesia International Challenge 2023

DERETAN lawan berat ini bisa hadang Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat di Indonesia International Challenge 2023. Ganda putra Indonesia ini pun harus bersiap jika bertemu lawan seperti mereka.

Sebagaimana diketahui, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Rahmat Hidayat merupakan pasangan anyar ganda Putra Indonesia. Debut keduanya pun paling dinanti oleh pencinta bulu tangkis.

Kini, mereka akan tampil di turnamen Indonesia International Challenge 2023. Indonesia International Challenge 2023 merupakan turnamen grade tiga BWF yang digelar di Medan, Sumatera Utara pada 29 Agustus - 3 September 2023.

Meskipun turnamen Indonesia International Challenge 2023 ini merupakan kompetisi grade tiga, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Rahmat Hidayat tetap akan menghadapi lawan berat yang dapat menghadang mereka.

Mengingat drawing belum muncul, ini perkiraan deretan lawan yang dapat menjegal upaya duet anyar tersebut untuk unjuk gigi.

Pertama adalah Junaidi Arif/Roy King Yap. Ganda putra Malaysia ini berada di bawah bimbingan legenda Indonesia, Rexy Mainaky.

Junaidi Arif/Roy King Yap juga baru dipasangkan pada musim ini, namun sudah mampu menjuarai Nantes International 2023 mengalahkan wakil Indonesia, Patra Harapan Rindorindo/Putra Erwiansyah.