Hasil Sesi Latihan Bebas 2 MotoGP Inggris 2023: Fabio Di Giannantonio Tercepat, Marc Marquez Gagal Tembus 10 Besar

TOWCESTER - Hasil sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Inggris 2023 telah diketahui pada Sabtu (5/8/2023) sore WIB. Hasilnya, pembalap Tim Gresini Ducati, Fabio Di Giannatonio berhasil menjadi yang tercepat.

Fabio Di Giannatonio mampu keluar menjadi yang tercepat Sirkuit Silverstone, Towcester, Inggris meski lintasan dalam keadaan basah karena diguyur hujan deras beserta angin. Sementara itu, Marc Marquez (Repsol Honda) harus rela berada di posisi 15 usai gagal tampil baik.

Lintasan basah memang mewarnai sesi latihan bebas kedua MotoGP Inggris 2023. Namun hal ini tidak mengendorkan performa Fabio di Giannantonio. Pembalap Gresini Racing ini sukses jadi yang tercepat dengan catatan waktu dua menit 18.076 detik.

Sekadar informasi, sebelumnya para pembalap telah menjalani sesi Latihan Bebas 1 (FP1) dan Latihan (P) mulai Jumat (4/8/2023) sore WIB. Dalam aturan baru MotoGP 2023 kali ini hasil sesi Latihan (P) akan dicatat dalam menentukan 10 pembalap yang langsung melaju ke Kualifikasi 2 (Q2).

Pada sesi FP2 kali ini, rider Ducati Lenovo, Fransesco Bagnaia, berhasil menempati urutan kedua dengan catatan waktu dua menit 18.948

detik. Di Posisi ketiga dibuntuti Miguel Oliveira dari CryptoData RNF dengan catatan dua menit 18.960 detik.

Jack Miller (Red Bull KTM) menjadi pemimpin balapan sesi FP2 kali ini. Augusto Fernandes (GASGAS Tech3) terpeleset saat di tikungan 1 saat durasi FP2 masih tersisa 20 menit.