Tak Khawatir Ditinggal Alex Rins, LCR Honda: Ada Talenta Muda di Moto2

SILVERSTONE - LCR Honda tidak khawatir ditinggal Alex Rins pada penghujung MotoGP 2023. Pemilik tim, Lucio Cecchinello, mengklaim masih banyak talenta muda di ajang Moto2 yang siap dipromosikan.

Seperti diberitakan, Rins akan menyeberang ke Monster Energy Yamaha pada MotoGP 2024. Dia menggantikan Franco Morbidelli yang kontraknya tidak diperpanjang.

Kepergian Rins ke Yamaha telah disadari Cecchinello. Pasalnya, tawaran itu sudah datang sejak Juli 2023. Terlebih, ada klausul khusus dalam kontrak sang pembalap bersama tim LCR.

Ya, LCR dan Honda Racing Corporation (HRC) mengontrak Rins hingga akhir MotoGP 2024. Namun, jika ada tawaran dari tim pabrikan, maka pembalap asal Spanyol itu diizinkan untuk pergi.

"Kami tahu jika Alex mendapat tawaran dari tim pabrikan, ini bisa terjadi, dan sekarang kami mendedikasikan diri untuk mengevaluasi opsi yang berbeda," ucap Cecchinello dalam rilis resmi MotoGP, Sabtu (5/8/2023).

Saat ini, pria asal Italia itu dan timnya disibukkan untuk mencari pengganti. Ada kemungkinan pembalap baru itu akan diumumkan pada MotoGP Austria 2023 dua pekan mendatang.