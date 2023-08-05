Marc Marquez Ungkap Alasan Sengaja Tak Ngegas di Hari Pertama MotoGP Inggris 2023

SILVERSTONE - Marc Marquez tak menuai hasil bagus pada hari pertama MotoGP Inggris 2023, Jumat 4 Agustus malam WIB, di Sirkuit Silverstone. Pembalap tim Repsol Honda itu mengaku sengaja tidak terlalu tancap gas pada sesi tersebut.

MotoGP 2023 kembali usai jeda musim panas selama 1,5 bulan. Namun, kiprah Marquez dan Honda RC213V masih sama saja seperti sebelum jeda panjang. Dia kembali kesulitan untuk memacu motor sekencang-kencangnya.

Pada latihan bebas pertama (FP1), Marquez hanya finis ke-15 dengan catatan waktu terbaik 2 menit 1,586 detik. Kemudian, di latihan kedua, pembalap berusia 30 tahun itu mampu menajamkan waktunya menjadi 1 menit 59,454 detik dan finis di posisi 13.

Sayangnya, catatan waktu itu tidak cukup untuk membawanya langsung lolos ke kualifikasi kedua (Q2). Marquez mengaku memang sengaja tidak memutar gas terlalu kencang di dua sesi tersebut. Sebab, dia punya target berbeda.

"Kalau Anda tidak punya basis yang solid, Anda tidak bisa berpikir soal masa depan. Anda tidak bisa membangun masa depan yang bagus," papar Marquez, sebagaimana dilansir dari Crash, Sabtu (5/8/2023).

"Jadi, targetnya adalah untuk berkendara dengan halus dan menemukan kepercayaan diri lagi dengan motor, mencoba untuk tidak terkena peringatan atau mengalami kecelakaan," imbuh juara dunia MotoGP enam kali itu.