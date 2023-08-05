Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

George Russel Pede Bisa Bawa Mercedes Finis Peringkat Kedua di F1 Musim Ini

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |06:42 WIB
George Russel Pede Bisa Bawa Mercedes Finis Peringkat Kedua di F1 Musim Ini
George Russel/Foto: Reuters
A
A
A

GEORGE Russel memiliki target untuk bisa membawa Mercedes finis di peringkat kedua klasemen konstruktor F1 musim ini. Dia percaya diri bisa meraih target tersebut.

Max Verstappen dan Sergio Perez masih mendominasi jalannya ajang balapan mobil paling bergengsi di musim ini. Keduanya mampu membawa Red Bull kokoh di puncak klasemen konstruktor dengan jarak yang cukup jauh dari lainnya.

 F1

Verstappen nyaman di puncak klasemen pembalap dengan torehan 314 poin dari sepuluh kemenangan dan 12 kali podium, sedangkan Sergio Perz mengekor di belakangnya dengan 189 poin. Di klasemen konstruktor, Red Bull kokoh di puncak dengan 503 poin hasil sapu bersih musim ini.

"Secara realistis, kami tidak memiliki kesempatan untuk bisa menjadi juara dunia pada F1 musim ini. Jadi, kami akan mencoba berjuang sebaik mungkin dan finis di posisi kedua klasemen konstruktor," ucap Russel dilansir dari Speedweek, Jumat (4/8/2023).

 BACA JUGA:

"Kami sedang berada di jalurnya untuk bisa mencapai target tersebut. Kami ingin terus mempertahankan posisi ini dan tentu percaya diri bisa melakukan hal itu," tegasnya.

Saat ini, Mercedes menempati posisi kedua dengan mengumpulkan total 247 poin. Dari 12 seri balapan yang sudah berlangsung sejauh ini, mereka mengoleksi lima podium.

Halaman:
1 2
