HOME SPORTS BASKET

Hasil IIBI 2023: Timnas Basket Indonesia Ditumbangkan Suriah 76-82

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |19:07 WIB
Hasil IIBI 2023: Timnas Basket Indonesia Ditumbangkan Suriah 76-82
Timnas Basket Indonesia.
A
A
A

JAKARTA - Timnas Basket Indonesia ditumbangkan Suriah di Indonesia International Basketball Invitational 2023 (IIBI 2023). Skuad Merah Putih harus mengakui keunggulan Suriah dengan skor akhir 76-82.

Mentas di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (5/8/2023) sore WIB, skuad asuhan Milos Pejic umggul sela tiga kuarter. Namun, akhirnya mereka harus kalah setelah tertinggal pada kuarter keempat.

Timnas Basket Indonesia

Tampil di hadapan dukungan penuh penonton, Yudha Saputera cs langsung tancap gas pada awal kuarter pertama. Lima menit laga berjalan, Indonesia langsung unggul 17-4.

Tak hanya tampil gemilang dalam segi penyerangan, Indonesia juga bertahan dengan baik dan sudah mencatatkan tiga steal pada sepuluh menit pertama ini. Mereka pun mengakhiri kuarter pertama dengan skor 27-17.

Performa apik terus ditunjukkan para pebasket kebanggaan Tanah Air itu pada kuarter kedua. Meskipun Suriah mampu bangkit perlahan, Indonesia masih bisa menjaga keunggulan cukup jauh dengan skor 49-33 memasuki kuarter ketiga.

Unggul jauh setelah dua kuarter, Indonesia justru melonggar pada kuarter ketiga. Suriah mampu menambahkan 27 poin tambahan pada kuarter ketiga sedangkan Indonesia hanya mencetak 16 poin.

Halaman:
1 2
