Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Ditumbangkan Suriah di IIBI 2023, Indonesia Patriots Belajar Banyak

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |11:36 WIB
Ditumbangkan Suriah di IIBI 2023, Indonesia Patriots Belajar Banyak
Indonesia Patriots tumbang dari Suriah di IIBI 2023 (FOTO: IBL Indonesia).
A
A
A

JAKARTA Indonesia Patriots tumbang dengan skor 43-84 dari Suriah di laga lanjutan Indonesia International Basketball Invitational 2023 (IIBI 2023). Indonesia Patriots mengaku belajar banyak dari kekalahan lawan Suriah.

Duel antara Indonesia Patriots vs Suriah digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jumat (4/8/2023) sore WIB. Laga uji coba tersebut menjadi ajang yang bagus untuk para pemain muda potensial Indonesia untuk mengembangkan kemampuannya.

Indonesia Patriots

Indonesia Patriots sangat kerepotan meladeni permainan Suriah. Indonesia Patriots hanya bisa mengimbangi tim lawan pada empat menit awal.

Pertama saat tembakan tiga angka Antoni Erga menyamakan skor 3-3 dan disusul tembakan tiga angka dari Hendrick Xavi Yonga yang membuat skor menjadi 8-6 untuk keunggulan Suriah.

Setelah itu, Suriah semakin nyaman menguasai permainan. Suriah memimpin 25-11 pada akhir kuarter pertama dan makin jauh 44-25 saat halftime. Pada akhirnya, tim asuhan Javier Juarez Crespo itu menutup laga dengan kemenangan 84-43 atas Patriots.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184155/peserta_berharap_turnamen_basket_mnc_sports_competition_digelar_secara_rutin-b3Km_large.jpeg
Peserta Harap Turnamen Basket MNC Sports Competition Digelar Rutin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/36/3166076/mendiang_kobe_bryant_mendapatkan_penghormatan_di_singapura-70zN_large.jpg
Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/36/3156979/turnamen_fiba_3x3_2025_digelar_di_jakarta-IfKq_large.jpg
Jakarta Jadi Tuan Rumah FIBA 3X3, Indonesia Pasang Target Tinggi untuk Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/36/3155942/fiba_women_asia_cup_2025-Ae4Q_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Women Asia Cup 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/36/3144110/simak_harta_kekayaan_pebasket_lebron_james-CTtf_large.jpg
Harta Kekayaan Pebasket LeBron James, Lebih Tajir ketimbang Raja Minyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/36/3139025/david_singleton-a0Je_large.jpg
Reaksi David Singleton Usai Resmi Jadi Pelatih Timnas Basket Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement