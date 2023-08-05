Usai Kalahkan UEA, Timnas Basket Indonesia Pede Raih Kemenangan Lawan Suriah

TIMNAS Basket Indonesia baru saja meraih kemenangan melawan Uni Emirat Arab (UEA) di laga uji coba terbaru. Kemenangan di laga tersebut membuat tim asuhan Milos Pejic semakin pede menatap laga melawan Suriah.

Timnas Basket Indonesia berhadapan dengan Uni Emirat Arab (UEA) di laga lanjutan Indonesia International Basketball Invitational (IIBI), Jumat (4/8/2023) malam WIB. Duel antar kedua tim tersebut digelar di Indonesia Arena, Senayan.

Laga tersebut berlangsung ketat. Kedua tim saling kejar-kejaran poin hingga quarter keempat. Derrick Michael dan kolega terlihat bersusah payah mencetak poin demi memenangkan laga.

Pada akhirnya, Timnas Indonesia mampu menang atas UEA dengan skor 66-62. Pelatih Timnas Indonesia, Milos Pejic, terlihat senang dengan penampilan anak asuhnya di laga tersebut. Sang pelatih pede menargetkan kemenangan di laga selanjutnya melawan Suriah.

"Kami membuat UEA hanya mencetak 20 poin pada babak kedua. Terima kasih kepada pemain,” ujar Milos Pejic dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (5/8/2023).