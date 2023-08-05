Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Usai Kalahkan UEA, Timnas Basket Indonesia Pede Raih Kemenangan Lawan Suriah

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |08:47 WIB
Usai Kalahkan UEA, Timnas Basket Indonesia Pede Raih Kemenangan Lawan Suriah
Ilustrasi/Foto: MPI
A
A
A

TIMNAS Basket Indonesia baru saja meraih kemenangan melawan Uni Emirat Arab (UEA) di laga uji coba terbaru. Kemenangan di laga tersebut membuat tim asuhan Milos Pejic semakin pede menatap laga melawan Suriah.

Timnas Basket Indonesia berhadapan dengan Uni Emirat Arab (UEA) di laga lanjutan Indonesia International Basketball Invitational (IIBI), Jumat (4/8/2023) malam WIB. Duel antar kedua tim tersebut digelar di Indonesia Arena, Senayan.

Laga tersebut berlangsung ketat. Kedua tim saling kejar-kejaran poin hingga quarter keempat. Derrick Michael dan kolega terlihat bersusah payah mencetak poin demi memenangkan laga.

Pada akhirnya, Timnas Indonesia mampu menang atas UEA dengan skor 66-62. Pelatih Timnas Indonesia, Milos Pejic, terlihat senang dengan penampilan anak asuhnya di laga tersebut. Sang pelatih pede menargetkan kemenangan di laga selanjutnya melawan Suriah.

Basket

"Kami membuat UEA hanya mencetak 20 poin pada babak kedua. Terima kasih kepada pemain,” ujar Milos Pejic dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (5/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184155/peserta_berharap_turnamen_basket_mnc_sports_competition_digelar_secara_rutin-b3Km_large.jpeg
Peserta Harap Turnamen Basket MNC Sports Competition Digelar Rutin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/36/3166076/mendiang_kobe_bryant_mendapatkan_penghormatan_di_singapura-70zN_large.jpg
Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/36/3156979/turnamen_fiba_3x3_2025_digelar_di_jakarta-IfKq_large.jpg
Jakarta Jadi Tuan Rumah FIBA 3X3, Indonesia Pasang Target Tinggi untuk Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/36/3155942/fiba_women_asia_cup_2025-Ae4Q_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Women Asia Cup 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/36/3144110/simak_harta_kekayaan_pebasket_lebron_james-CTtf_large.jpg
Harta Kekayaan Pebasket LeBron James, Lebih Tajir ketimbang Raja Minyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/36/3139025/david_singleton-a0Je_large.jpg
Reaksi David Singleton Usai Resmi Jadi Pelatih Timnas Basket Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement