Usai Kalahkan UEA di Indonesia Arena, Timnas Basket Indonesia Dipuji Pelatih Lawan

TIMNAS Basket Indonesia mampu mengalahkan Uni Emirat Arab (UEA) dalam sebuah laga uji coba terbaru. Pelatih UEA, Mounir Ben Slimane, pun melempar pujian kepada skuad Garuda karena penampilan gemilang di laga tersebut.

Timnas Basket Indonesia berhadapan dengan Uni Emirat Arab (UEA) di laga lanjutan Indonesia International Basketball Invitational (IIBI), Jumat (4/8/2023) malam WIB. Duel antar kedua tim tersebut digelar di Indonesia Arena, Senayan.

Laga uji coba tersebut menjadi ajang yang bagus untuk para pemain Timnas Basket Indonesia mengasah kemampuannya. Tidak disangka, laga berlangsung ketat. Kedua tim saling kejar-kejaran poin hingga quarter keempat.

Pada akhirnya, tim asuhan Milos Pejic itu mampu menang atas UEA dengan skor 66-62. Seusai pertandingan, pelatih UEA, Mounir Ben Slimane, memberikan pujian terhadap penampilan apik Timnas Basket Indonesia.

BACA JUGA:

"Selamat untuk Indonesia. Kemenangan bagus bagi mereka. Game bagus untuk kami. Kami bertarung dan menunjukkan kegigihan,” ujar pelatih UEA, Mounir Ben Slimane, dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (4/8/2023).

“Ada korelasi aneh di statistik. Kami unggul dalam rebound (52 berbanding 43) tapi kalah, itulah bola basket. Kami bisa melakukan lima kali stop terhadap serangan Indonesia, tapi juga tak mencetak angka," sambungnya kemudian.