Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Usai Kalahkan UEA di Indonesia Arena, Timnas Basket Indonesia Dipuji Pelatih Lawan

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |05:43 WIB
Usai Kalahkan UEA di Indonesia Arena, Timnas Basket Indonesia Dipuji Pelatih Lawan
Timnas basket Indonesia/Foto: Perbasi
A
A
A

TIMNAS Basket Indonesia mampu mengalahkan Uni Emirat Arab (UEA) dalam sebuah laga uji coba terbaru. Pelatih UEA, Mounir Ben Slimane, pun melempar pujian kepada skuad Garuda karena penampilan gemilang di laga tersebut.

Timnas Basket Indonesia berhadapan dengan Uni Emirat Arab (UEA) di laga lanjutan Indonesia International Basketball Invitational (IIBI), Jumat (4/8/2023) malam WIB. Duel antar kedua tim tersebut digelar di Indonesia Arena, Senayan.

Basket

Laga uji coba tersebut menjadi ajang yang bagus untuk para pemain Timnas Basket Indonesia mengasah kemampuannya. Tidak disangka, laga berlangsung ketat. Kedua tim saling kejar-kejaran poin hingga quarter keempat.

Pada akhirnya, tim asuhan Milos Pejic itu mampu menang atas UEA dengan skor 66-62. Seusai pertandingan, pelatih UEA, Mounir Ben Slimane, memberikan pujian terhadap penampilan apik Timnas Basket Indonesia.

 BACA JUGA:

"Selamat untuk Indonesia. Kemenangan bagus bagi mereka. Game bagus untuk kami. Kami bertarung dan menunjukkan kegigihan,” ujar pelatih UEA, Mounir Ben Slimane, dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (4/8/2023).

“Ada korelasi aneh di statistik. Kami unggul dalam rebound (52 berbanding 43) tapi kalah, itulah bola basket. Kami bisa melakukan lima kali stop terhadap serangan Indonesia, tapi juga tak mencetak angka," sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184155/peserta_berharap_turnamen_basket_mnc_sports_competition_digelar_secara_rutin-b3Km_large.jpeg
Peserta Harap Turnamen Basket MNC Sports Competition Digelar Rutin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/36/3166076/mendiang_kobe_bryant_mendapatkan_penghormatan_di_singapura-70zN_large.jpg
Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/36/3156979/turnamen_fiba_3x3_2025_digelar_di_jakarta-IfKq_large.jpg
Jakarta Jadi Tuan Rumah FIBA 3X3, Indonesia Pasang Target Tinggi untuk Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/36/3155942/fiba_women_asia_cup_2025-Ae4Q_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Women Asia Cup 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/36/3144110/simak_harta_kekayaan_pebasket_lebron_james-CTtf_large.jpg
Harta Kekayaan Pebasket LeBron James, Lebih Tajir ketimbang Raja Minyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/36/3139025/david_singleton-a0Je_large.jpg
Reaksi David Singleton Usai Resmi Jadi Pelatih Timnas Basket Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement