Timnas Voli Putri Indonesia Bertekad Bangkit Kontra Vietnam Usai Ditumbangkan Thailand di SEA V League 2023

TIMNAS Voli Putri Indonesia bertekad bangkit kontra Vietnam usai ditumbangkan Thailand di SEA V League 2023. Pelatih Eko Waluyo tak mau anak-anak asuhnya terbenam dalam kekecewaan kontra Thailand.

Indonesia memberikan perlawanan sengit kepada Thailand dalam pertandingan di Vinh Phuc, Vietnam, Jumat (4/8/2023) sore WIB. Namun begitu, mereka harus bertekuk lutut dalam tiga set langsung dengan skor akhir 24-26, 24-26, dan 20-25.

Hasil ini sejatinya tidaklah mengejutkan. Sebab, Thailand memiliki pengalaman yang jauh lebih baik ketimbang Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Negara Gajah Putih itu turut serta dalam ajang voli tertinggi di dunia, Volleyball Nations League (VNL). Oleh karena itu, mereka menunjukkan performa terbaiknya pada SEA V League putaran pertama di Vietnam ini.

Eko Waluyo selaku pelatih Timnas Voli Putri Indonesia pun mengaku tak kecewa dengan raihan anak-anak asuhannya. Apalagi, mereka berhasil memaksa Thailand untuk melakukan deuce di set pertama dan kedua.