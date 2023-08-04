Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Macam-Macam Peraturan Bola Voli, Alat yang Digunakan Lengkap dengan Peraturan Lapangan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |22:00 WIB
Macam-Macam Peraturan Bola Voli, Alat yang Digunakan Lengkap dengan Peraturan Lapangan
Macam-Macam Peraturan Bola Voli Alat yang Digunakan Lengkap dengan Peraturan Lapangan. (Foto: Instagram/lavani.forever)
MACAM-macam peraturan bola voli, alat yang digunakan lengkap dengan peraturan lapangannya akan dibahas Okezone di artikel ini. Permainan bola voli menjadi salah satu olahraga yang paling populer di dunia.

Dalam permainannya, olahraga ini memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi para pemain. Selain itu, permainan bola voli juga membutuhkan alat-alat pendukung.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (4/8/2023) berikut macam-macam peraturan bola voli, alat yang digunakan lengkap dengan peraturan lapangannya.

Peraturan Bola Voli

• Panjang lapangan permainan bola voli adalah 18 meter dengan lebar 9 meter.

• Panjang garis tengah lapangan 3 meter dengan area servis sepanjang 3 meter.

• Lebar garis dalam lapangan adlaah 5 meter dan luas lapangan sebesar 162 meter (18x9 meter).

• Tinggi net untuk permainan voli putri adalah 2,24 meter, sedangkan untuk putra 2,43 meter.

• Lebar dan panjang net adalah 1 x 9 meter dan tinggi tiang net 2,55 meter.

• Jarak antar tiang net dengan garis tepi lapangan 0,5 - 1 meter.

• Tinggi antena net 80 cm di atas net, pita tepian samping 5 cm, pita tepian atas 5 cm, dan ukuran mata jala berbentuk persegi 10 cm.

Ilustrasi permainan bola voli

Alat-alat yang Digunakan

• Bola voli

• Net

• Lapangan bola voli

• Antena

