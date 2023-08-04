5 Fakta Lisa Rumbewas, Satu-satunya Lifter Putri Indonesia yang Raih 3 Medali Olimpiade

5 fakta Lisa Rumbewas, satu-satunya lifter putri Indonesia yang raih 3 medali Olimpiade menarik dikulik. Sebab, dia telah berjasa besar membawa harum nama Indonesia lewat prestasi manis yang diukirnya.

Ya, Lisa Rumbewas merupakan salah satu lifter kebanggaan Indonesia. Lifter yang lahir di Jayapura, pada 10 September 1980 ini pernah berjaya di tiga medali di ajang Olimpiade.

Kini, mari menilik bersama serba-serbi soal Lisa Rumbewas. Berikut Okezone rangkum dari berbagai sumber soal 5 fakta Lisa Rumbewas, satu-satunya lifter putri Indonesia yang raih 3 medali Olimpiade.

5. Debut Olimpiade





Salah satu fakta Lisa Rumbewas, satu-satunya lifter putri Indonesia yang raih 3 medali Olimpiade yakni soal debutnya di ajang Olimpiade. Diketahui, atlet yang satu ini pertama kali mengikuti ajang Olimpiade pada 2000.

Lisa Rumbewas pun langsung tampil apik dalam keikutsertaannya di Olimpiade 2000 yang digelar di Sydney itu. Turun di nomer 48 kg putri, Lisa sebenarnya meraih medali perunggu.

Hanya saja, peraih medali perak dinyatakan positif doping. Alhasil, Lisa Rumbewas langsung dipastikan meraih medali perak.

4. Tiga Kali Ikut Olimpiade





Lisa Rumbewas total mengikuti Olimpiade sebanyak 3 kali di sepanjang kariernya di cabang olahraga angkat besi. Selain di Olimpiade 2000, atlet dengan nama lengkap Raema Lisa Rumbewas itu juga tampil di Olimpiade Athena 2004 dan juga Olimpiade Beijing 2008.

Di seluruh keikutsertaannya di ajang Olimpiade, Lisa Rumbewas selalu berhasil membawa pulang medali. Usai meraih medali perak di Olimpiade Beijing 2000, dia juga meraih pencapaian yang sama di Olimpiade Athena 2004. Kala itu, dia turun di kelas 53 kg grup A.

Lalu, di Olimpiade Beijing 2008, Lisa Rumbewas gagal meraih medali perak. Dia meraih medali perunggu. Meski begitu, pencapaian yang diukirnya tetap luar biasa.