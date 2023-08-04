Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023: Wilda Siti Nurfadhilah Cs Buka Perjalanan dengan Manis?

JADWAL siaran langsung Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Laga seru itu akan tersaji di Vinh Phuc Gymnasium, Vietnam, pada Jumat (4/8/2023) pukul 16.00 WIB.

Usai Timnas Voli Putra Indonesia, kini giliran Timnas Voli Putri Indonesia yang bakal unjuk kekuatan di ajang SEA V League 2023. Tentunya, Timnas Voli Putri Indonesia diharapkan bisa mengukir prestasi manis seperti Timnas Voli Putra Indonesia.

Sebagaimana diketahui, di SEA V League 2023, Timnas Voli Putra Indonesia sukses menyapu bersih gelar juara. Farhan Halim cs yang tampil menggila sukses merebut gelar juara di seri I yang berlangsung di Indonesia dan juga seri kedua yang digelar di Filipina.

Kini, Timnas Voli Putri Indonesia akan memulai perjalanannya dengan melawan Thailand. Para pemain terbaik Tanah Air tentunya siap tampil optimal demi mendulang hasil manis.

Di ajang SEA V League 2023 sendiri, Timnas Voli Putri Indonesia diperkuat 14 pemain. Skuad ini sendiri didominasi oleh pemain Bandung BJB Tandamata karena sukses menjuarai Proliga 2023.