Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023: Wilda Siti Nurfadhilah Cs Buka Perjalanan dengan Manis?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |08:25 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023: Wilda Siti Nurfadhilah Cs Buka Perjalanan dengan Manis?
Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: Instagram/@bandungbjbtandamataofficial)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Laga seru itu akan tersaji di Vinh Phuc Gymnasium, Vietnam, pada Jumat (4/8/2023) pukul 16.00 WIB.

Usai Timnas Voli Putra Indonesia, kini giliran Timnas Voli Putri Indonesia yang bakal unjuk kekuatan di ajang SEA V League 2023. Tentunya, Timnas Voli Putri Indonesia diharapkan bisa mengukir prestasi manis seperti Timnas Voli Putra Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia

Sebagaimana diketahui, di SEA V League 2023, Timnas Voli Putra Indonesia sukses menyapu bersih gelar juara. Farhan Halim cs yang tampil menggila sukses merebut gelar juara di seri I yang berlangsung di Indonesia dan juga seri kedua yang digelar di Filipina.

Kini, Timnas Voli Putri Indonesia akan memulai perjalanannya dengan melawan Thailand. Para pemain terbaik Tanah Air tentunya siap tampil optimal demi mendulang hasil manis.

Di ajang SEA V League 2023 sendiri, Timnas Voli Putri Indonesia diperkuat 14 pemain. Skuad ini sendiri didominasi oleh pemain Bandung BJB Tandamata karena sukses menjuarai Proliga 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/43/2863621/sea-v-league-2023-seri-ii-eko-waluyo-ungkap-kunci-kemenangan-timnas-voli-putri-indonesia-atas-filipina-Blh8MMOrIj.jpeg
SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Ungkap Kunci Kemenangan Timnas Voli Putri Indonesia atas Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/43/2863562/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-sikat-filipina-timnas-voli-putri-indonesia-huni-posisi-3-iKfPXphq7O.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Sikat Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Huni Posisi 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/12/43/2863151/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-disikat-thailand-0-3-timnas-voli-putri-indonesia-melorot-ke-dasar-klasemen-9jvot3AdRu.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Disikat Thailand 0-3, Timnas Voli Putri Indonesia Melorot ke Dasar Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/43/2862814/sea-v-league-2023-seri-ii-eko-waluyo-tak-menduga-timnas-voli-putri-indonesia-ditundukkan-vietnam-b6v9aswVFc.jpeg
SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Tak Menduga Timnas Voli Putri Indonesia Ditundukkan Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/43/2862647/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-timnas-voli-putri-indonesia-takluk-0-3-dari-vietnam-di-laga-pembuka-X2uj28kLH0.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Timnas Voli Putri Indonesia Takluk 0-3 dari Vietnam di Laga Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/43/2860414/vietnam-kehilangan-sang-kapten-di-sea-v-league-2023-seri-ii-timnas-voli-putri-indonesia-diuntungkan-nfOSYHqY0G.jpg
Vietnam Kehilangan sang Kapten di SEA V League 2023 Seri II, Timnas Voli Putri Indonesia Diuntungkan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement