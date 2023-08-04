Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Perempatfinal Australia Open 2023: 4 Utusan Kandas Semua

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |17:37 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Perempatfinal Australia Open 2023: 4 Utusan Kandas Semua
Fajar Alfian/Rian Ardianto takluk di babak perempatfinal Australia Open 2023 (Foto: PBSI)
HASIL lengkap wakil Indonesia di perempatfinal Australia Open 2023 akan dibahas di sini. Indonesia tak memiliki wakil lagi di Australia Open 2023 setelah keempat perwakilannya takluk semua pada Jumat (4/8/2023).

Ada empat wakil Indonesia yang tampil di babak perempatfinal Australia Open 2023. Mereka adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan, Anthony Ginting, dan Fajar Alfian/Rian Ardianto.

Anthony Ginting

Rinov/Pitha mengawali hari dengan kekalahan dari wakil China, Chen Xing/Chen Fang Hui. Mereka langsung takluk dalam dua set dengan skor kembar 16-21 dan 16-21.

Pramudya/Yeremia yang beraksi selanjutnya. Berjumpa dengan wakil Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, pasangan Indonesia tunduk dengan skor 6-21 dan 16-21.

Selanjutnya, Anthony Ginting bermain menghadapi wakil India, Prannoy HS. Sempat menang 21-16 di set pertama, Ginting tunduk 17-21 dan 14-21 pada dua set berikutnya.

