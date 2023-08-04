Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Perempatfinal Australia Open 2023: 4 Utusan Kandas Semua

HASIL lengkap wakil Indonesia di perempatfinal Australia Open 2023 akan dibahas di sini. Indonesia tak memiliki wakil lagi di Australia Open 2023 setelah keempat perwakilannya takluk semua pada Jumat (4/8/2023).
Ada empat wakil Indonesia yang tampil di babak perempatfinal Australia Open 2023. Mereka adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan, Anthony Ginting, dan Fajar Alfian/Rian Ardianto.
Rinov/Pitha mengawali hari dengan kekalahan dari wakil China, Chen Xing/Chen Fang Hui. Mereka langsung takluk dalam dua set dengan skor kembar 16-21 dan 16-21.
Pramudya/Yeremia yang beraksi selanjutnya. Berjumpa dengan wakil Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, pasangan Indonesia tunduk dengan skor 6-21 dan 16-21.
Selanjutnya, Anthony Ginting bermain menghadapi wakil India, Prannoy HS. Sempat menang 21-16 di set pertama, Ginting tunduk 17-21 dan 14-21 pada dua set berikutnya.