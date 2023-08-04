Termasuk Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat, Ini Daftar Lengkap Wakil Indonesia di Indonesia Masters I 2023

DAFTAR lengkap wakil Indonesia di Indonesia Masters I 2023 akan dibahas di sini. Berdasarkan daftar yang dirilis pada Jumat (4/8/2023), ada Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat hingga Alwi Farhan dalam daftar tersebut.

Turnamen Indonesia Masters I 2023 akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara, pada 5 hingga 10 September 2023 mendatang. Ajang ini bakal diikuti oleh para pebulu tangkis potensial dari seluruh dunia.

Indonesia mengirimkan 50 nama dalam ajang ini. Mereka sudah termasuk dari para pebulu tangkis yang berjuang dari babak kualifikasi, hingga pemain cadangan.

Ada beberapa nama yang sudah familiar di tunggal putra, seperti Tommy Sugiarto, Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay, dan Alwi Farhan. Sedangkan di sektor tunggal putri, ada Ester Nurumi Tri Wardoyo hingga Komang Ayu Cahya Dewi.

Sektor ganda putra menjadi yang paling menarik perhatian karena ada Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat yang akan tampil di sini. Namun sebelum itu, mereka akan menjalani debut di turnamen Indonesia International Challenge 2023.

Kemudian, pada sektor ganda putri, ada nama Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari yang akan menjadi unggula pertama dalam turnamen itu. Lalu terakhir, sektor ganda campuran akan diwakili beberapa nama salah duanya adalah Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela dan Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila.