HOME SPORTS NETTING

Alasan Kenapa Legenda China Lin Dan Jadi Ikon dan Pebulu Tangkis Terbesar Sepanjang Sejarah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |13:20 WIB
Alasan Kenapa Legenda China Lin Dan Jadi Ikon dan Pebulu Tangkis Terbesar Sepanjang Sejarah
Lin Dan kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

ALASAN kenapa legenda China, Lin Dan, jadi ikon dan pebulu tangkis terbesar sepanjang sejarah menarik untuk diulas. Pasalnya, Lin Dan berhasil menyingkirkan banyak nama beken, seperti Lee Chong Wei, Taufik Hidayat, Peter Gade, dan lain sebagainya.

Usut punya usut, alasan Lin Dan jadi ikon dan pebulu tangkis terbesar sepanjang sejarah karena berkat prestasi dan totalitasnya dalam bermain bulu tangkis. Seperti yang telah diketahui, setelah dibandingkan dengan seluruh nama pebulu tangkis di dunia, Lin Dan menjadi atlet dengan torehan prestasi terbanyak.

Lin Dan

Lin Dan mulai bermain bulu tangkis sejak usia 5 tahun. Kemudian, dia mulai tekun berlatih di asrama sejak berusia 9 tahun. Sejak saat itu, Lin Dan bertekad penuh untuk selalu meraih kemenangan di setiap pertandingan.

Menginjak usia 12 tahun, Lin Dan menjadi juara nasional junior untuk pertama kalinya. Berawal dari sana, Lin Dan diajak oleh Tim Olahraga Tentara Pembebasan Rakyat hingga enam tahun setelahnya Lin Dan berhasil menembus tim nasional.

Lin Dan mengawali karier di level senior pada 2001. Namun, dirinya baru merasakan meraih gelar besar pertamanya pada 2003, yakni di ajang Denmark Open. Kemudian pada Februari 2004, Lin Dan menjadi pebulu tangkis nomor satu dunia untuk pertama kalinya.

Menjadi yang teratas di usia 20 tahun, semangat Lin Dan menjadi meledak-ledak. Pada masa itu, Lin Dan sukses menggondol gelar All England dan Piala Thomas pertamanya.

Sayangnya, pada pertengahan Juli 2004, Lin Dan mengalami cedera kaki. Hal ini membuatnya gagal di Olimpiade Athena.

Tidak hanya itu, Lin Dan juga terbantai di final Kejuaraan Dunia 2005 oleh Taufik Hidayat. Namun, kekalahan pahit itu justru menjadi pembakar semangatnya untuk menjadi juara dunia sebanyak lima kali dalam enam kali kesempatannya yang lain.

