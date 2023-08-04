Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Cerita Greysia Polii Tunda Pernikahan Berkali-kali demi Karier Bulu Tangkis

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |10:55 WIB
Cerita Greysia Polii Tunda Pernikahan Berkali-kali demi Karier Bulu Tangkis
Greysia Polii (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Berkecimpung hampir selama 30 tahun, Greysia Polii selalu dikenal dengan kiprahnya sebagai atlet bulu tangkis. Mantan ganda putri andalan Indonesia itu menutup kariernya dengan sangat manis usai meraih medali emas di ajang Olimpiade Tokyo 2020 lalu.

Hampir sebagian besar waktu muda Greysia dihabiskan untuk kariernya di bulu tangkis. Lalu bagaimana dengan kisah kehidupannya di luar lapangan?

Greysia Polii

Berbicara soal asmara, Greysia diketahui saat ini menjadi istri dari seorang pria bernama Felix Djimin. Keduanya memutuskan menikah pada 23 Desember 2020 dan telah dikarunia seorang putri bernama Jesia Selah Djimin.

Namun untuk sampai di titik saat ini, Greysia dan Felix ternyata harus melalui jalan yang tidak mudah. Kehidupan Greysia yang sudah melekat sebagai atlet nasional membuat dirinya sangat sulit melepaskan diri dari dunia bulu tangkis.

Hal ini juga berimbas kepada hubungan pribadi asmaranya yang terpaksa menunda pernikahan berkali-kali. Apalagi, wanita keturunan Manado itu masih mendapat tuntutan tinggi untuk bisa berprestasi hingga di ajang Olimpiade Tokyo 2020 pada 2021.

"Hidup saya ini bukan semata-mata milik keluarga saya, tapi hidup saya ini bagian dari negara ini. Itu yang menjadikan saya ketika memutuskan sesuatu, itu harus selalu melibatkan keluarga. Pada akhirnya memang saya yang memutuskan, tapi saya hidup enggak sendiri, ada orang-orang yang harus saya pastikan punya visi dan misi yang sama,''ucap Greysia dalam Media Gathering di Jakarta pada Rabu 2 Agustus 2023.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement