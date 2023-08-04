Cerita Greysia Polii Tunda Pernikahan Berkali-kali demi Karier Bulu Tangkis

JAKARTA - Berkecimpung hampir selama 30 tahun, Greysia Polii selalu dikenal dengan kiprahnya sebagai atlet bulu tangkis. Mantan ganda putri andalan Indonesia itu menutup kariernya dengan sangat manis usai meraih medali emas di ajang Olimpiade Tokyo 2020 lalu.

Hampir sebagian besar waktu muda Greysia dihabiskan untuk kariernya di bulu tangkis. Lalu bagaimana dengan kisah kehidupannya di luar lapangan?

Berbicara soal asmara, Greysia diketahui saat ini menjadi istri dari seorang pria bernama Felix Djimin. Keduanya memutuskan menikah pada 23 Desember 2020 dan telah dikarunia seorang putri bernama Jesia Selah Djimin.

Namun untuk sampai di titik saat ini, Greysia dan Felix ternyata harus melalui jalan yang tidak mudah. Kehidupan Greysia yang sudah melekat sebagai atlet nasional membuat dirinya sangat sulit melepaskan diri dari dunia bulu tangkis.

Hal ini juga berimbas kepada hubungan pribadi asmaranya yang terpaksa menunda pernikahan berkali-kali. Apalagi, wanita keturunan Manado itu masih mendapat tuntutan tinggi untuk bisa berprestasi hingga di ajang Olimpiade Tokyo 2020 pada 2021.

BACA JUGA: Cerita Greysia Polii Rela Didiskualifikasi demi Bulu Tangkis Tetap Dimainkan di Olimpiade

"Hidup saya ini bukan semata-mata milik keluarga saya, tapi hidup saya ini bagian dari negara ini. Itu yang menjadikan saya ketika memutuskan sesuatu, itu harus selalu melibatkan keluarga. Pada akhirnya memang saya yang memutuskan, tapi saya hidup enggak sendiri, ada orang-orang yang harus saya pastikan punya visi dan misi yang sama,''ucap Greysia dalam Media Gathering di Jakarta pada Rabu 2 Agustus 2023.