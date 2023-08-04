Hasil Perempatfinal Australia Open 2023: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Gagal ke Semifinal Usai Kalah dari Wakil China

SYDNEY - Pasangan ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/ Pitha Haningtyas Mentari kalah dari wakil China, Cheng Xing/Chen Fanghui di babak perempatfinal Australia Open 2023, pada Jumat (4/8/2023) pagi WIB. Bermain di court 3 Quay Centre, Sydney, Australia, Rinov/Pitha kalah dengan dua gim langsung.

Tepatnya Rinov/Pitha tumbang dengan skor identik 16-21 dan 16-21. Perjuangan Rinov/Pitha pun hanya bertahan selama 37 menit saja sebelum akhirnya tumbang dari Cheng/Chen di babak perempatfinal Australia Open 2023.

Jalannya Pertandingan

Sejak awal laga, permainan keduanya telah berjalan sengit. Jual beli serangan berlangsung ketat seiring dengan tempo permainan yang meninggi.

Namun perlahan Cheng/ Chen berhasil mengungguli lebih dulu dan mampu mengamankan poin interval dengan skor 11-7. Duet China itu terus merepotkan perpaduan Rinov/ Pitha di lapangan membuat wakil Indonesia itu beberapa kali kesulitan membalas serangan.

Dominasi Cheng/ Chen masih belum bisa ditaklukkan oleh Rinov/ Pitha usai jeda minum. Wakil China itu memperjarak keunggulan mereka hingga tujuh poin, 15-8, saat laga memasuki menit kesembilan.

Rinov/ Pitha terus berupaya bangkit dan memperkecil ketertinggalan. Langkah Cheng/ Chen menutup kemenangan gim pertama terhenti sebentar di poin 20 berkat penampilan agresif Rinov/ Pitha sebelum akhirnya rampung dengan skor 21-16.