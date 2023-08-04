Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara Mati Lampu di Australia Open 2023, Anthony Ginting Hampir Kalah dari Pebulu Tangkis Muda India

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |10:02 WIB
Gara-Gara Mati Lampu di Australia Open 2023, Anthony Ginting Hampir Kalah dari Pebulu Tangkis Muda India
Tunggal Putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY - Anthony Sinisuka Ginting menjadi satu-satunya tunggal putra Indonesia yang tersisa di babak perempat final Australia Open 2023. Ginting melaju ke babak delapan besar setelah mengalahkan wakil India, Kiran George.

Bermain di Quaycentre, Sydney, Australia, pada Kamis (3/8/2023), Ginting tampil menekan sejak awal pertandinga. Tak butuh waktu lama, pemain jebolan klub SGS Bandung itu berhasil memang dua game langsung 21-15 dan 21-18.

Anthony Sinisuka Ginting

Kemenangan Ginting atas Kiran George sempat terganggu dengan insiden mati lampu di lapangan. Insiden itu terjadi saat pertandingan memasuki awal game kedua tepatnya saat skor 9-2 untuk keunggulan Ginting.

Pertandingan pun sempat dihentikan sejenak. Beruntung, insiden mati lampu tersebut tidak membuat Ginting kehilangan fokus di game kedua.

Perlahan tapi pasti tunggal putra terbaik Tanah Air itu terus menjaga keunggulan atas lawannya. Pertandingan pun diselesaikan dengan baik oleh Ginting setelah berhasil memenangkan game kedua atas Kiran George.

Halaman:
1 2
