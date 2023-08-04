Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Mandalika Masih Merugi, CEO Sirkuit Sepang: Malaysia Juga Dulu Sama

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |21:58 WIB
MotoGP Mandalika Masih Merugi, CEO Sirkuit Sepang: Malaysia Juga Dulu Sama
Sirkuit Mandalika (Foto: MGPA)
A
A
A

JAKARTA – CEO Sepang International Circuit (SIC), Azhan Shafriman Hanif, memberikan dukungan untuk Indonesia agar terus optimis menggelar ajang MotoGP. Azhan mengatakan Malaysia juga sempat berjuang sebelum akhirnya rutin menjadi tuan rumah ajang balap motor paling bergengsi tersebut.

Holding BUMN Pariwisata, InJourney, pada Juni lalu mengungkapkan bahwa penyelenggaraan edisi perdana MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 2022 lalu masih belum menguntungkan. Bahkan, acara tersebut menimbulkan kerugian yang cukup besar.

InJourney mencatat pagelaran MotoGP Mandalika 2022 memberi kerugian sebesar Rp50 miliar untuk sirkuit yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. Bahkan, untuk event World Superbike (WSBK) kerugiannya mencapai Rp100 miliar.

Hal itu terjadi karena jumlah pengeluaran pihak penyelenggara masih lebih besar daripada jumlah pemasukannya. Alhasil, pada gelaran perdana MotoGP tahun lalu di Indonesia menimbulkan kerugian yang besar.

Kendati demikian, CEO SIC, Azhan Shafriman, mengatakan bahwa Indonesia tak perlu bersedih hati. Pasalnya, dulu Sirkuit Sepang juga sepi peminat dan mengalami kerugian pada tahun-tahun awal penyelenggaraan MotoGP yang dimulai pada 1999 silam.

“Dulu kami juga pada 1999, mengalami keadaan yang sama, tak jauh dari apa yang dialami Mandalika saat ini. Tapi pada tahun-tahun yang akan datang keuntungannya akan ada, yang jelas kami bersedia untuk membantu Mandalika menjadi lebih baik lagi,” kata Shafriman dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement