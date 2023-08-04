Jadwal Lengkap MotoGP Inggris 2023 Akhir Pekan Ini, Live di Vision+

JAKARTA – Setelah rehat selama sebulan, kejuaraan balap motor MotoGP akhirnya kembali mengadakan balapannya, kali ini di Inggris. Balapan ini akan diselenggarakan di Sirkuit Silverstone, di Silverstone, Inggris.
MotoGP Inggris tahun ini secara resmi bertajuk Monster Energy British Grand Prix. Balapan utamanya akan dilaksanakan pada Minggu, 6 Agustus 2023, dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi yang diadakan pada 4 dan 5 Agustus 2023.
Untuk menyaksikan balapan tersebut secara langsung, Anda bisa menonton channel SPOTV 2 di Vision+ dengan jadwal berikut:
Jumat, 4 Agustus 2023
Latihan 1 MotoE: 14.30 – 14.45 WIB
Latihan 1 Moto3: 15.00 – 15.35 WIB
Latihan 1 Moto2: 15.50 – 16.30 WIB
Latihan 1 MotoGP: 16.45 – 17.30 WIB
Latihan 2 MotoE: 18.25 – 18.40 WIB
Latihan 2 Moto3: 19.15 – 19.50 WIB
Latihan 2 Moto2: 20.05 – 20.45 WIB
Latihan 2 MotoGP: 21.00 – 22.00 WIB
Kualifikasi 1 MotoE: 23.00 – 23.10 WIB
Kualifikasi 2 MotoE: 23.20 – 23.30 WIB
Sabtu, 5 Agustus 2023
Latihan 3 Moto3: 14.40 – 15.10 WIB
Latihan 3 Moto2: 15.25 - 15.55 WIB
Latihan Bebas 2 MotoGP: 16.10 - 16.40 WIB
Kualifikasi 1 MotoGP: 16.50 - 17.05 WIB
Kualifikasi 2 MotoGP: 18.15 – 18.30 WIB
Balapan 1 MotoE: 18.15 WIB
Kualifikasi 1 Moto3: 18.50 - 19.05 WIB
Kualifikasi 2 Moto3: 19.15 - 19.30 WIB
Kualifikasi 1 Moto2: 19.45 - 20.00 WIB
Kualifikasi 2 Moto2: 20.10 - 20.25 WIB
Balapan 2 MotoE: 22.10 WIB
Minggu, 6 Agustus 2023
Pemanasan MotoGP: 14.45 – 14.55 WIB
Balapan Moto3: 17.15 WIB
Balapan MotoGP: 19.00 WIB
Balapan Moto2: 20.30 WIB