Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal Lengkap MotoGP Inggris 2023 Akhir Pekan Ini, Live di Vision+

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |14:27 WIB
Jadwal Lengkap MotoGP Inggris 2023 Akhir Pekan Ini, Live di Vision+
MotoGP Inggris 2023 bakal berlangsung akhir pekan ini (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Setelah rehat selama sebulan, kejuaraan balap motor MotoGP akhirnya kembali mengadakan balapannya, kali ini di Inggris. Balapan ini akan diselenggarakan di Sirkuit Silverstone, di Silverstone, Inggris.

MotoGP Inggris tahun ini secara resmi bertajuk Monster Energy British Grand Prix. Balapan utamanya akan dilaksanakan pada Minggu, 6 Agustus 2023, dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi yang diadakan pada 4 dan 5 Agustus 2023.

Marc Marquez

Untuk menyaksikan balapan tersebut secara langsung, Anda bisa menonton channel SPOTV 2 di Vision+ dengan jadwal berikut:

Jumat, 4 Agustus 2023

Latihan 1 MotoE: 14.30 – 14.45 WIB

Latihan 1 Moto3: 15.00 – 15.35 WIB

Latihan 1 Moto2: 15.50 – 16.30 WIB

Latihan 1 MotoGP: 16.45 – 17.30 WIB

Latihan 2 MotoE: 18.25 – 18.40 WIB

Latihan 2 Moto3: 19.15 – 19.50 WIB

Latihan 2 Moto2: 20.05 – 20.45 WIB

Latihan 2 MotoGP: 21.00 – 22.00 WIB

Kualifikasi 1 MotoE: 23.00 – 23.10 WIB

Kualifikasi 2 MotoE: 23.20 – 23.30 WIB

Sabtu, 5 Agustus 2023

Latihan 3 Moto3: 14.40 – 15.10 WIB

Latihan 3 Moto2: 15.25 - 15.55 WIB

Latihan Bebas 2 MotoGP: 16.10 - 16.40 WIB

Kualifikasi 1 MotoGP: 16.50 - 17.05 WIB

Kualifikasi 2 MotoGP: 18.15 – 18.30 WIB

Balapan 1 MotoE: 18.15 WIB

Kualifikasi 1 Moto3: 18.50 - 19.05 WIB

Kualifikasi 2 Moto3: 19.15 - 19.30 WIB

Kualifikasi 1 Moto2: 19.45 - 20.00 WIB

Kualifikasi 2 Moto2: 20.10 - 20.25 WIB

Balapan 2 MotoE: 22.10 WIB

Minggu, 6 Agustus 2023

Pemanasan MotoGP: 14.45 – 14.55 WIB

Balapan Moto3: 17.15 WIB

Balapan MotoGP: 19.00 WIB

Balapan Moto2: 20.30 WIB

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement