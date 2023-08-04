Jadwal Lengkap MotoGP Inggris 2023 Akhir Pekan Ini, Live di Vision+

MotoGP Inggris 2023 bakal berlangsung akhir pekan ini (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Setelah rehat selama sebulan, kejuaraan balap motor MotoGP akhirnya kembali mengadakan balapannya, kali ini di Inggris. Balapan ini akan diselenggarakan di Sirkuit Silverstone, di Silverstone, Inggris.

MotoGP Inggris tahun ini secara resmi bertajuk Monster Energy British Grand Prix. Balapan utamanya akan dilaksanakan pada Minggu, 6 Agustus 2023, dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi yang diadakan pada 4 dan 5 Agustus 2023.

Untuk menyaksikan balapan tersebut secara langsung, Anda bisa menonton channel SPOTV 2 di Vision+ dengan jadwal berikut:

Jumat, 4 Agustus 2023

Latihan 1 MotoE: 14.30 – 14.45 WIB

Latihan 1 Moto3: 15.00 – 15.35 WIB

Latihan 1 Moto2: 15.50 – 16.30 WIB

Latihan 1 MotoGP: 16.45 – 17.30 WIB

Latihan 2 MotoE: 18.25 – 18.40 WIB

Latihan 2 Moto3: 19.15 – 19.50 WIB

Latihan 2 Moto2: 20.05 – 20.45 WIB

Latihan 2 MotoGP: 21.00 – 22.00 WIB

Kualifikasi 1 MotoE: 23.00 – 23.10 WIB

Kualifikasi 2 MotoE: 23.20 – 23.30 WIB

Sabtu, 5 Agustus 2023

Latihan 3 Moto3: 14.40 – 15.10 WIB

Latihan 3 Moto2: 15.25 - 15.55 WIB

Latihan Bebas 2 MotoGP: 16.10 - 16.40 WIB

Kualifikasi 1 MotoGP: 16.50 - 17.05 WIB

Kualifikasi 2 MotoGP: 18.15 – 18.30 WIB

Balapan 1 MotoE: 18.15 WIB

Kualifikasi 1 Moto3: 18.50 - 19.05 WIB

Kualifikasi 2 Moto3: 19.15 - 19.30 WIB

Kualifikasi 1 Moto2: 19.45 - 20.00 WIB

Kualifikasi 2 Moto2: 20.10 - 20.25 WIB

Balapan 2 MotoE: 22.10 WIB

Minggu, 6 Agustus 2023

Pemanasan MotoGP: 14.45 – 14.55 WIB

Balapan Moto3: 17.15 WIB

Balapan MotoGP: 19.00 WIB

Balapan Moto2: 20.30 WIB