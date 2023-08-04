Masa Depannya Masih Abu-Abu, Augusto Fernandez Minta Kejelasan soal Nasibnya kepada GasGas Tech3

NORTHAMPTON – Pembalap Tim GasGas Tech3, Augusto Fernandez meminta kejelasan kepada timnya terkait nasibnya usai MotoGP 2023. Sebab sampai saat ini Fernandez tak memiliki masa depan yang jelas lantaran tim satelit KTM tersebut belum juga menawarinya kontrak baru.

Seperti yang diketahui, Fernandez hadir di kelas MotoGP dengan status juara Moto2 2022. Ia pun menjalani debutnya di MotoGP bersama GasGas Tech3 yang juga baru memulai perjalanan di MotoGP.

Sejauh ini, Fernandez hanya dikontrak setahun, yang berarti sampai MotoGP 2023 berakhir. Performa rider asal Spanyol tersebut di paruh pertama MotoGP 2023 pun cukup memuaskan.

Sejauh ini, pembalap berpaspor Spanyol itu telah meraup 42 poin dengan hasil terbaiknya adalah finis keempat dalam balapan utama di Sirkuit Le Mans, Prancis. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kejelasan apakah kontrak pembalap berusia 25 tahun itu bakal diperpanjang oleh GasGas.

Padahal bisa dikatakan penampilan Fernandez cukup apik untuk seorang pembalap debutan di MotoGP. Fernandez lantas mengaku penasaran mengenai masa depannya dengan tim pabrikan yang berada di bawah naungan grup Pierer Mobility AG itu.

“Tidak, belum ada kejelasan soal masa depan saya di tim ini. Saya berharap bahwa segera saya akan memiliki jawaban untuk semuanya,” kata Fernandez dilansir dari Speedweek, Jumat (4/8/2023).