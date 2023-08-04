Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Masa Depannya Masih Abu-Abu, Augusto Fernandez Minta Kejelasan soal Nasibnya kepada GasGas Tech3

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |13:51 WIB
Masa Depannya Masih Abu-Abu, Augusto Fernandez Minta Kejelasan soal Nasibnya kepada GasGas Tech3
Pembalap Tim GasGas Tech3, Augusto Fernandez. (Foto: Instagram/augustofernandez37)
A
A
A

NORTHAMPTON – Pembalap Tim GasGas Tech3, Augusto Fernandez meminta kejelasan kepada timnya terkait nasibnya usai MotoGP 2023. Sebab sampai saat ini Fernandez tak memiliki masa depan yang jelas lantaran tim satelit KTM tersebut belum juga menawarinya kontrak baru.

Seperti yang diketahui, Fernandez hadir di kelas MotoGP dengan status juara Moto2 2022. Ia pun menjalani debutnya di MotoGP bersama GasGas Tech3 yang juga baru memulai perjalanan di MotoGP.

Sejauh ini, Fernandez hanya dikontrak setahun, yang berarti sampai MotoGP 2023 berakhir. Performa rider asal Spanyol tersebut di paruh pertama MotoGP 2023 pun cukup memuaskan.

Sejauh ini, pembalap berpaspor Spanyol itu telah meraup 42 poin dengan hasil terbaiknya adalah finis keempat dalam balapan utama di Sirkuit Le Mans, Prancis. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kejelasan apakah kontrak pembalap berusia 25 tahun itu bakal diperpanjang oleh GasGas.

Augusto Fernandez

Padahal bisa dikatakan penampilan Fernandez cukup apik untuk seorang pembalap debutan di MotoGP. Fernandez lantas mengaku penasaran mengenai masa depannya dengan tim pabrikan yang berada di bawah naungan grup Pierer Mobility AG itu.

“Tidak, belum ada kejelasan soal masa depan saya di tim ini. Saya berharap bahwa segera saya akan memiliki jawaban untuk semuanya,” kata Fernandez dilansir dari Speedweek, Jumat (4/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement