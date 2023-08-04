Tak Tertarik Ikut Alex Rins Pindah Tim, Marc Marquez Pastikan Setia dengan Repsol Honda di MotoGP 2024

NORTHAMPTON – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez tampaknya tidak tertarik mengikuti jejak Alex Rins (LCR Honda) yang pindah ke Yamaha di MotoGP 2024. Marquez masih setia dengan Honda dan tetap berkomitmen untuk meningkatkan performa motor RC213V agar dapat bersaing lagi memperebutkan podium MotoGP.

Seperti yang diketahui, Rins dan Marquez sama-sama memiliki kontrak hingga akhir MotoGP 2024. Namun, Rins yang baru pindah dari Suzuki Ecstar ke tim satelit Honda di musim ini justru menyerah dengan motor RC213V dan memilih gabung dengan Yamaha pada musim depan.

Awalnya Marquez disarankan mengikuti jejak Rins lantaran dinilai motor Honda sudah tak kompetitif. Namun, Marquez memastikan kesetiannya kepada Honda, setidaknya sampai kontraknya berakhir di MotoGP 2024.

"Saya memiliki kontrak dengan Tim Repsol Honda untuk tahun depan. Tujuan kami saat ini adalah untuk terus meningkatkan motor di paruh kedua musim dan, yang terpenting, untuk menguji motor baru di tes Misano,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Jumat (4/8/2023).

“Tapi ini tidak seperti yang pernah saya dengar: 'Tunggu sampai 2023, 2024 akan menjadi tahun baru.' Persaingan di MotoGP adalah evolusi konstan. Jika Anda ingin tampil baik di tahun 2024, Anda harus mulai melakukannya di tahun 2023. Kami bekerja sama untuk meningkatkan proyek ini,” tambahnya.

“Tentu saja di tahun 2024 kami harus menemukan yang terbaik untuk saya dan Honda untuk memperebutkan gelar. Itulah satu-satunya tujuan,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, The Baby Alien -julukan Marquez- sedang menjalani masa-masa tersulitnya di MotoGP 2023 bersama Honda. Selepas meraih titel keenamnya secara beruturut-turut di kelas utama dengan tim berlogo sayap emas itu pada 2019 lalu, dia tak pernah bisa lagi bersaing di papan atas.