HOME SPORTS MOTOGP

Khawatir Nganggur, Franco Morbidelli Makin Termotivasi Jalani Paruh Kedua MotoGP 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |13:14 WIB
Khawatir <i>Nganggur</i>, Franco Morbidelli Makin Termotivasi Jalani Paruh Kedua MotoGP 2023
Franco Morbidelli takut menganggur usai dilepas Yamaha akhir tahun nanti (Foto: Yamaha MotoGP)
A
A
A

SILVERSTONE - Franco Morbidelli khawatir bakal menganggur pada MotoGP 2024 usai resmi berpisah dengan Yamaha Motor Racing. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu semakin termotivasi menjalani paruh kedua MotoGP 2023.

Kabar mengejutkan muncul jelang pekan balapan MotoGP Inggris 2023. Yamaha memastikan tak akan memperpanjang kontrak Morbidelli yang habis pada penghujung tahun ini. Dia akan digantikan oleh Alex Rins, yang saat ini berseragam LCR Honda.

Franco Morbidelli sudah bersama Yamaha sejak 2019

Dengan begitu, usai sudah perjalanan pembalap asal Italia itu dengan Yamaha. Morbidelli diketahui bersama pabrikan asal Iwata itu sejak 2019 setelah dilepas Marc VDS Honda di akhir musim MotoGP 2018.

Pria berdarah Brasil itu kemudian membalap untuk tim satelit Petronas Yamaha SRT pada 2019-2021 dan naik ke tim pabrikan Monster Energy Yamaha selama 3,5 musim terakhir. Hebatnya, Morbidelli sukses menjadi runner-up MotoGP 2020 dengan tim satelit.

Namun, performanya jauh dari kata memuaskan ketika menggantikan Maverick Vinales di tim pabrikan. Dia tak bisa bersaing di papan atas, bahkan terseok-seok di dua musim terakhir. Hal itu diakui sendiri oleh sang pembalap.

“Ini adalah akhir perjalanan saya bersama Yamaha, saya telah menghabiskan hampir seluruh karir saya di Kejuaraan Dunia MotoGP bersama mereka. Saya mendapatkan beberapa hasil dan musim yang luar biasa, meski dua tahun terakhir ini tidak bagus," kata Morbidelli, dilansir dari Speedweek, Jumat (4/8/2023).

Kendati menerima kenyataan akan dilepas, Morbidelli khawatir dengan masa depannya yang masih belum jelas di MotoGP. Oleh karena itu, dia sangat termotivasi menjalani paruh kedua MotoGP 2023 agar bisa tampil lebih baik dan menarik minat tim lain.

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
