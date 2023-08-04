Kondisinya Belum Membaik, Alex Rins Sedih Harus Absen di MotoGP Inggris 2023

SILVERSTONE – Pembalap Tim LCR Honda, Alex Rins sedih karena harus absen dari balapan MotoGP Inggris 2023. Sebab ia merasa Sirkuit Silverstone, Inggris merupakan salah satu trek favoritnya di setiap kalender MotoGP.

Akan tetapi, karena kini kondisi Rins masih pemulihan pasca cedera parah, maka mau tak mau ia harus beristirahat sejenak dari balapan. Bahkan sebenarnya Rins sendiri belum bisa memastikan kapan bisa kembali ke lintasan.

Jadi, saat ini Rins hanya bisa meratapi nasibnya yang gagal mentas di MotoGP Inggris 2023. Ia pun tengah fokus memulihkan kondisi tubuhnya agar bisa fit saat sudah benar-benar sembuh.

"Saya akan kembali sekarang jika saya bisa, saya melewatkan acara penting yaitu Silverstone, salah satu sirkuit yang paling saya sukai dan nikmati," ucapnya dalam rilis resmi MotoGP, Kamis (3/8/2023).

"Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali, ini sangat sulit. Hari ini saya sudah mulai menahan beban dan seiring berjalannya waktu kita akan melihat bagaimana perkembangannya. Ini cedera yang rumit, ada banyak jam dalam operasi karena seolah-olah tulangnya telah meledak, jadi pemulihannya lambat. Saya akan kembali ketika mereka mengizinkan saya," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Rins mengalami insiden cukup parah disaat mentas di sprint MotoGP Italia 2023. Dia terjatuh di tikungan 8 Sirkuit Mugello yang mematahkan dua tulang tibia dan dua tulang fibula di kaki kanannya.

Rins kemudian dibawa ke rumah sakit di Florence, Italia, lalu Madrid, Spanyol selama kurang lebih 16 hari. Rins menceritakan pahitnya derita yang dialaminya pasca operasi.