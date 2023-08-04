Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kondisinya Belum Membaik, Alex Rins Sedih Harus Absen di MotoGP Inggris 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:18 WIB
Kondisinya Belum Membaik, Alex Rins Sedih Harus Absen di MotoGP Inggris 2023
Pembalap LCR Honda, Alex Rins. (Foto: Instagram/alexrins)
A
A
A

SILVERSTONE – Pembalap Tim LCR Honda, Alex Rins sedih karena harus absen dari balapan MotoGP Inggris 2023. Sebab ia merasa Sirkuit Silverstone, Inggris merupakan salah satu trek favoritnya di setiap kalender MotoGP.

Akan tetapi, karena kini kondisi Rins masih pemulihan pasca cedera parah, maka mau tak mau ia harus beristirahat sejenak dari balapan. Bahkan sebenarnya Rins sendiri belum bisa memastikan kapan bisa kembali ke lintasan.

Jadi, saat ini Rins hanya bisa meratapi nasibnya yang gagal mentas di MotoGP Inggris 2023. Ia pun tengah fokus memulihkan kondisi tubuhnya agar bisa fit saat sudah benar-benar sembuh.

"Saya akan kembali sekarang jika saya bisa, saya melewatkan acara penting yaitu Silverstone, salah satu sirkuit yang paling saya sukai dan nikmati," ucapnya dalam rilis resmi MotoGP, Kamis (3/8/2023).

"Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali, ini sangat sulit. Hari ini saya sudah mulai menahan beban dan seiring berjalannya waktu kita akan melihat bagaimana perkembangannya. Ini cedera yang rumit, ada banyak jam dalam operasi karena seolah-olah tulangnya telah meledak, jadi pemulihannya lambat. Saya akan kembali ketika mereka mengizinkan saya," lanjutnya.

Alex Rins sedang pemulihan pasca cedera

Sebagaimana diketahui, Rins mengalami insiden cukup parah disaat mentas di sprint MotoGP Italia 2023. Dia terjatuh di tikungan 8 Sirkuit Mugello yang mematahkan dua tulang tibia dan dua tulang fibula di kaki kanannya.

Rins kemudian dibawa ke rumah sakit di Florence, Italia, lalu Madrid, Spanyol selama kurang lebih 16 hari. Rins menceritakan pahitnya derita yang dialaminya pasca operasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement