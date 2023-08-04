Tetap Termotivasi meski Alami Banyak Kesialan di MotoGP 2023, Marc Marquez Beberkan Resep Rahasianya

AALST – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez mengalami banyak kesialan di sepanjang MotoGP 2023, bahkan mungkin dalam beberapa musim terakhir. Namun, Marquez nyatanya tak pernah menyerah dan bahkan mentalnya tak jatuh sama sekali.

Marquez sejauh ini masih waras dan tetap termotivasi untuk bangkit. Lantas apa yang menyebabkan Marquez tetap bertahan dan tidak memilih pensiun?

Marquez memembeberkan motivasinya agar tahan banting di MotoGP musim ini. Ternyata resep rahasia Marquez adalah ia senang karena dikelilingi orang-orang baik yang kerap membantunya untuk tetap tegar.

Selain itu, rider asal Spanyol ini juga senang suasana latihannya sangat positif bersama tim. Hal-hal tersebut menjadi pelecut semangat Marquez untuk bisa bangkit lagi di lintasan.

"Di kehidupan pribadi saya dengan salah satu yang terbaik adalah bisa bersama dengan orang-orang baik di sekeliling saya dengan atmosfer yang baik saat latihan dan di rumah, jatuh cinta juga. Semua ini membantu saya dan saya ambil motivasi dari orang-orang di sekitar saya untuk terus berjuang," ujar rider 30 tahun itu di tayangan konferensi pers MotoGP, Jumat (4/8/2023).

Sebagaimana diketahui, Marquez telah mengalami musim yang buruk kali ini. Dia telah jatuh beberapa kali di lintasan yang membuatnya harus menderita banyak cedera.