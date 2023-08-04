Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tebar Ancaman Jelang MotoGP Inggris 2023, Francesco Bagnaia Berambisi Besar Ulangi Kesuksesan Tahun Lalu di Silverstone

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |06:26 WIB
Tebar Ancaman Jelang MotoGP Inggris 2023, Francesco Bagnaia Berambisi Besar Ulangi Kesuksesan Tahun Lalu di Silverstone
Francesco Bagnaia kala beraksi di MotoGP. (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

NORTHAMPTON – Bintang Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, langsung menebar ancaman kepada para rivalnya jelang MotoGP Inggris 2023. Dia berambisi besar ulangi kesuksesan yang diraihnya tahun lalu di Sirkuit Silverstone, Inggris. Akankah kondisi ini membuat Bagnaia menggila?

Bagnaia mengaku sangat antusias menyambut paruh kedua MotoGP 2023. Dia pun sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin.

Francesco Bagnaia

Pembalap bintang asal Italia itu tak berleha-leha selama sebulan liburan musim panas. Bagnaia tetap melakukan latihan fisik serta sering kali berada di sirkuit untuk latihan dengan para pembalap jebolan VR46 Academy lainnya serta gurunya, Valentino Rossi.

“Liburan musim panasnya bagus, saya bisa istirahat dan juga fokus pada program latihan saya,” ujar Bagnaia, dikutip dari Speedweek, Jumat (4/8/2023).

“Dan di Ducati Panigale V4S, saya bersenang-senang di trek beberapa kali. Tapi, sekarang waktunya untuk melanjutkan kompetisi MotoGP, dan saya senang akan hal itu,” lanjutnya.

Dengan persiapan matang, Bagnaia bertekad mengulangi kesuksesannya di MotoGP Inggris 2022. Diketahui, Pecco -sapaan akrab Bagnaia- itu sukses finis sebagai pemenang.

Bagnaia naik podium pertama di Sirkuit Silverstone usai menghadapi duel sengit melawan pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales. Dia hanya terpaut 0,4 detik dengan Vinales.

“Tahun lalu, saya meraih salah satu kemenangan terbaik dalam karir saya di sana, dan itu dimulai dengan akhir pekan yang kurang baik,” kenang Bagnaia.

“Tahun ini, saya ingin segera memulai dan mencoba mendapatkan lebih banyak poin penting untuk kejuaraan ini,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement