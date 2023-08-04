Tebar Ancaman Jelang MotoGP Inggris 2023, Francesco Bagnaia Berambisi Besar Ulangi Kesuksesan Tahun Lalu di Silverstone

NORTHAMPTON – Bintang Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, langsung menebar ancaman kepada para rivalnya jelang MotoGP Inggris 2023. Dia berambisi besar ulangi kesuksesan yang diraihnya tahun lalu di Sirkuit Silverstone, Inggris. Akankah kondisi ini membuat Bagnaia menggila?

Bagnaia mengaku sangat antusias menyambut paruh kedua MotoGP 2023. Dia pun sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin.

Pembalap bintang asal Italia itu tak berleha-leha selama sebulan liburan musim panas. Bagnaia tetap melakukan latihan fisik serta sering kali berada di sirkuit untuk latihan dengan para pembalap jebolan VR46 Academy lainnya serta gurunya, Valentino Rossi.

“Liburan musim panasnya bagus, saya bisa istirahat dan juga fokus pada program latihan saya,” ujar Bagnaia, dikutip dari Speedweek, Jumat (4/8/2023).

“Dan di Ducati Panigale V4S, saya bersenang-senang di trek beberapa kali. Tapi, sekarang waktunya untuk melanjutkan kompetisi MotoGP, dan saya senang akan hal itu,” lanjutnya.

Dengan persiapan matang, Bagnaia bertekad mengulangi kesuksesannya di MotoGP Inggris 2022. Diketahui, Pecco -sapaan akrab Bagnaia- itu sukses finis sebagai pemenang.

Bagnaia naik podium pertama di Sirkuit Silverstone usai menghadapi duel sengit melawan pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales. Dia hanya terpaut 0,4 detik dengan Vinales.

“Tahun lalu, saya meraih salah satu kemenangan terbaik dalam karir saya di sana, dan itu dimulai dengan akhir pekan yang kurang baik,” kenang Bagnaia.

“Tahun ini, saya ingin segera memulai dan mencoba mendapatkan lebih banyak poin penting untuk kejuaraan ini,” lanjutnya.